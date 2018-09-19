Xiaomi'nin Yeni Canavarı Pocophone F1, Parçalarına Ayrıldı

Pocophone F1 tanıtıldığında, cihaz Xiaomi'nin kendisi tarafından parçalarına ayrılmış ve Çinli şirket teknoloji blogcularından önce davranmıştı.

Xiaomi tarafından yapılan ilk sökme işlemi sonrasında bu kadar uygun fiyata bu kadar çok özelliğin nasıl bir arada olabilidiği birçok kişi tarafından üzerinde durulan bir konu. Telefon Razer Phone ve ASUS ROG Phone gibi oyun telefonlarına kafa tutuyor ancak çok daha ucuza.

Xiaomi Pocophone F1 Dayanıklılık Testi'nden sonra JerryRigEverything adlı kanalında Zack Nelson, telefonu parçalarına ayırdı. Böylece gerçek bir geek'in neler öğrenmek istediğine daha yakından bakma şansı bulmuş oluyoruz.

Pocophone F1'ı açmak, herhangi bir su geçirmezliğe sahip olmadığından, oldukça kolay. Alt taraftaki iki vidayı söktükten sonra paneli yukarı kaldırmanız içerideki bileşenlere ulaşmanız için yeterli olacaktır. Telefon açıldıktan sonra arka tarafa bağlı parmak izi tarayıcısının kablosunu sökmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra karşılaşacağınız 10 adet vida, anakarta ulaşmanızı sağlayacak.

Panelin altında birkaç konektör bulunuyor. Parmak izi tarayıcısının kendisini görmek için ise bataryayı bir kenara koymalısınız. Modüller ufak bir LEGO parçası gibi çıkıveriyor, o yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Kolayca takılan çok sayıda vida, bileşen ve kablo görüyoruz. Belli ki Xiaomi telefonu iyi tasarlamış. Cihazın sıvı soğutma içermesi de cabası. JerryRigEverthing'in hazırlamış olduğu videoyu aşağıda bulabilirsiniz.