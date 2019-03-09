En çok telefonlarıyla bilinen fakat ayakkabıdan powerbank'lere kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Xiaomi, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara da sahip. Çinli firmanın yeni dizüstü bilgisayarı Geekbench testinde ortaya çıktı.

Benchmark test uygulaması olan Geekbench'te beliren yeni bir ölçüm, Xiaomi'nin dizüstü bilgisayar serisini güncelleyecek olmasının habercisi. Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarı, aşağıdaki görüntüde görebileceğiniz üzere Timi TM1814 model numarasınını taşıyor. Cihazda 4 çekirdekli Intel Core i5-8265U işlemci ve 8 GB'lık bir RAM bulunuyor.

Geekbench testinden tekli çekirdekte 4.412; çoklu çekirdekte de 12.214 puan alan bilgisayar, orta seviyenin üst modellerinden biri konumunda. Fakat bu puanların bilgisayar için çok da bir şey ifade etmediğini söylememiz gerekiyor, çünkü aynı tasarım ve soğutma sistemine sahip bilgisayar modelleri farklı donanımlar ile satışa sunulabiliyor.

Geçen sen birkaç farklı dizüstü bilgisayar tanıtıp piyasaya süren Xiaomi, piyasadaki konumunu güçlendirmeye çalışmışsa da Çin dışında çok yüksek başarılara imza attığı söylenemez. Bu seneki laptoplarla bu durumu değiştirmeye çalışacak olan Xiaomi'nin neler başaracağını (ya da başaramayacağını) hep birlikte göreceğiz.