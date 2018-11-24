Xiaomi'nin FCC sertifikasını yeni yaptırdığı kablosuz kulaklıkları AirDots'un bir sonraki modeli, Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods ile tasarımsal olarak benzerlikler gösteriyor.

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde AirDots isimli yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Kulaklıklar isim olarak Apple'ın AirPods'una oldukça benzese de, kulaklıklar Xiaomi'ye özgüydü. Görünüşe bakılırsa yeni versiyonlarda Xiaomi, tasarım farklılığına giderek, gitgide AirPods'a benzeyen yeni kulaklıklar satışa sunacak. AirPods'a benzeyen AirDots modellerinin FCC sertifika işlemleri yakın zamanda halledildi.

AirDots'ın şematik modelleri geçtiğimiz zamanlarda topluma sunuldu. Görsellere bakılırsa Xiaomi, cidden AirPods'a benzeyen kulaklıklar üretiyor, fakat kendi stilini de görebiliyorsunuz. Kulaklık kalıp olarak, yani kulaklığın şekli ve beyaz kaplaması AirPods ile oldukça benzeşiyor. Dizayn olarak göz attığımızda ise küresel bir şekilden ziyade daire şeklinde bir görünüm bizi karşılıyor.

AirDots da tıpkı AirPods gibi bir kutu aracılığıyla bağlanıyor ve şarj oluyor. Şarj girişi kutunun altında ve Type-C bir giriş ve AirPods'un ikinci nesillerinde de Type-C giriş kullanılıyor. Bunun haricinde kulaklığın kutusu bir çok işlevli tuşa sahip. Bunların haricinde kulaklık AirPods'un aksine, kulak içi silikon podlar ile beraber geliyor.

Yeni nesil AirDots kulaklıkların 10 saat bir müzik dinleme süresi sunduğu belirtiliyor. Telefona Bluetooth 4.2 ile bağlanan kulaklıklar, dokunma ile çağrıları yanıtlayabiliyor veya müziği durdurup başlatabiliyor. AirPods'taki gibi kulaklığın teki çıkarıldığında müzik duruyor mu henüz bilmiyoruz. AirDots'ın yeni nesil kulaklıklarının 8 Aralık tarihinde tanıtılması bekleniyor.