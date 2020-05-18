Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin yakın gelecekte tanıtacağı ürünler hakkında yeni bir haber yayınlandı. Yayınlanan habere göre Xiaomi, kısa süre içinde ilk OLED televizyonunu tanıtabilir.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, özellikle geliştirdiği akıllı telefonlarla tüketici elektroniğinde önemli bir yer tutuyor. Ancak Xiaomi sadece akıllı telefon üretmiyor. Şirket bu zamana kadar kablosuz kulaklıklardan akıllı elektrik süpürgesine kadar birçok ürün geliştirdi.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Xiaomi’nin ürün yelpazesini daha da geniş hale getirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Ortaya çıkan yeni bir söylenti, Çinli şirketin şimdi de OLED TV ve birkaç yeni ürün tanıtacağını belirtiyor.

Xiaomi’nin ilk OLED televizyonu, şirketin ilk ev sinema sistemi ile beraber gelecek

Xiaomi hakkında güvenilir bilgiler sunan bir kaynak, Xiaomi’nin duyuracağı yeni ürünler hakkında bir rapor yayınladı. Rapora göre Xiaomi’nin farklı tarihlerde duyurması beklenen yeni ürünleri arasında en dikkat çekici olan Xiaomi’nin ilk OLED televizyonu olacak 65 inç TV. Daha önce ürettiği televizyonlarla önemli başarılar kazanan Xiaomi, ilk OLED televizyonu ile bu başarısını devam ettirebilir.

İddialar, Çinli üreticinin 32 inç bir akıllı televizyon da duyuracağını belirtiyor. Akıllı televizyonun yanında Redmi’nin ilk ses sistemi ve 14 inç ekran büyüklüğüne sahip bir de Redmi dizüstü bilgisayar da önümüzdeki dönemde tüketicilere sunulabilir.

Kaynak aynı zamanda bir de Redmi K30i’den bahsediyor ve Redmi K30 5G’nin uygun fiyatlı kardeşi olacak Redmi K30i’nin MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile geleceğini iddia ediyor. İddiaya göre Xiaomi, ürün yelpazesine katacağı tüm bu ürünleri farklı tarihlerde duyuracak. Hangi ürünün ilk etapta tanıtılacağı henüz belli değil.