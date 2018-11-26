Akıllı telefon üretimi konusunda dünyaya rakiplerine göre biraz daha geç açılan Xiaomi, ürettiği f/p telefonlarıyla kullanıcıların takdirini kazanmıştı. 2018'in sonlarına yaklaşırken, Xiaomi'nin önümüzdeki yıl çıkaracağı tahmin edilen iki model için sertifika aldığı ortaya çıktı.

Bir senenin daha sonuna doğru yaklaşılırken, bazı üreticiler son haftalar için planlar yapıyor; bazıları ise şimdiden gelecek yılın planlarını yapmaya başladı. Görünüşe göre Xiaomi ikici grupta yer alıyor.

Xiaomi, henüz adı bilinmeyen iki cihaz için Çin Endüstri Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri’nden sertifikalar aldı. Henüz telefonların adı bilinmese de sızdırılan listelemeye göre model numaraları Xiaomi M19101F9T ve M19101F9E.

Xiaomi’nin bu sene çıkardığı telefon numaralarının hepsi 18 ile başlarken, sertifikalarını aldığı 2 yeni cihazının model numaraları 19 ile başlıyor. Bu modellerin, bu sene sonu değil de önümüzdeki sene çıkacak iki model olduğunu varsayabiliriz. Hangi model oldukları henüz bilinmese de, model numaralarındaki son harf farklılığından aynı modelin farklı varyantları olduğu söylenebilir.

Bazı söylentilere göre bu yeni iki model Mi 9’un varyantları olacak. Yeni telefonlar amiral gemisi olmayabilir hatta biraz daha güçsüz modeller olması da bekleniyor. Bazı spekülasyonlara göre ise Redmi Note 6 Pro’nun Çin sürümleri de olabilir. İkinci seçeneğin daha akla yatkın olduğu söylenebilir, üstelik Xiaomi, Redmi Note 5 Pro’nun halefi olan model için henüz Çin’de bir model çıkarmadı.