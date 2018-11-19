Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Poco F1'ler için Global Beta sürümünü yayınladı. Tam sürümün ise yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

Xiaomi, Poco F1 cihazları için Android Pie ile birlikte MIUI 10’un Global Beta’sını yayınladı. Yeni güncelleme Updater uygulaması veya Fastboot ile cihaza yüklenebilir durumda. Global Beta sürümüyle birlikte Xiaomi cihazlar için Android Pie güncellemesinin yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Android 9.0 ile gelecek olan MIUI 10’un, yıl sonuna kadar gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Global Beta duyurusunu, Pocophone Hindistan Genel Müdürü Manmohan, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Beta sürümünü indiren kullanıcılardan geri dönüşler isteyen Manmohan, yazılımın daha stabil bir hale gelmesi için kullanıcıların geri dönüşlerinin önemli olduğunu söyledi.

Pocophone Üretim Sorumlusu Jai Mani, Poco F1 cihazlarına Android Pie güncellemesinin geleceğini de söyledi. Ayrıca Xiaomi, HD video oynatamayan Poco F1’ler için bir çalışma da yürütüyor.