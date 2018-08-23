Xiaomi Poco Launcher'ın APK Dosyası Paylaşıldı

Xiaomi'nin Pocophone F1 ile birlikte tanıttığı yeni başlatıcısı Poco Launcher'ın APK dosyası sızdırıldı. Poco Launcher için 29 Ağustos'u beklemek istemeyenler APK dosyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketi global pazarda temsil edecek yeni markası Pocophone’un ilk akıllı telefon modeli olan Pocophone F1’i dün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile tanıttı. Pocophone F1, diğer Xiaomi akıllı telefonların aksine doğrudan MIUI arayüzü ile değil, MIUI tabanlı Poco Launcher başlatıcısı ile çalışıyordu.

Xiaomi, lansman etkinliği sırasında Poco Launcher’ın Pocophone F1’e özel olmayacağını ve 29 Ağustos’tan itibaren Play Store’da erişime açılacağını duyurdu. Böylece akıllı telefonunda MIUI arayüzü kullanmak isteyen kişiler Poco Launcher’ı yükleyebilecekler. Daha da önemlisi Poco Launcher, kullanıcılara standart MIUI arayüzünden çok daha fazlasını sunuyor.

Poco Launcher, MIUI arayüzünün aksine bir uygulama çekmecesine sahip. Ana ekranı yukarıya kaydırarak ulaşabildiğiniz uygulama penceresinde herhangi bir uygulama simgesi üzerinde parmağınızı basılı tutarak o uygulamayla ilgili bazı kısayollara ulaşabiliyorsunuz. Poco Launcher ile uygulamaları menüden gizleyebiliyor ya da kategorilere ayırabiliyorsunuz.

İyi haber şu ki; 29 Ağustos’a kadar beklemek istemeyenler için Poco Launcher’ın APK dosyası sızdırılmış durumda. Kötü haber ise sızdırılan APK’nın yalnızca MIUI cihazlara yüklenebiliyor olması. Buraya tıklayarak MIUI cihazınız için Poco Launcher APK’sını indirebilirsiniz. APK dosyası, mevcut MIUI sistem başlatıcısına bir güncelleme olarak yükleneceğinden sistem başlatıcısı ayarlarınızı yedeklemenizi tavsiye ederiz.