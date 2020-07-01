Xiaomi POCO M2 Pro GeekBench’te Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu POCO M2 Pro’nun bazı bilgilerinin yer aldığı GeekBench raporu ortaya çıktı. Rapor, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu POCO M2 Pro çok yakında duyurulacak, ancak telefonun lansmanı yapılmadan önce Geekbench’te ortaya çıktığı iddia edildi. Listeyi GeekBench’in veritabanında henüz göremedik, ancak bir Twitter kullanıcısı, listenin ekran görüntüsünü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Xiaomi POCO M2 Pro’da Qualcomm Snapdragon yonga seti bulunacak.

Geekbench listesinde telefon hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor, ancak yine de bazı önemli detaylara ulaşabiliyoruz. Android 10’la birlikte gelecek telefonda 6 GB RAM bulunması bekleniyor. Poco M2 Pro’nun şirketin yeni M serisinin lideri olması bekleniyor. Telefon daha önce Hindistan’ın BIS sertifikasının dışında Bluetooth ve WiFi sertifikası almıştı.

Xiaomi’nin yeni telefonunda 8 çekirdekli bir Snapdragon işlemci bulunacakken, bu çekirdeğin Geekbench’te aldığı puanlar da ortaya çıktı. Bu noktada tek çekirdekte 554 puan alan POCO M2 Pro, çoklu çekirdekte ise 1757 puan almayı başardı.

Telefon Redmi K30 Pro’nun yükseltilmiş versiyonu

Xiaomi’nin temmuz ayı içerisinde tanıtması beklenen yeni akıllı telefonunun K30 Pro’nun yükseltilmiş bir versiyonu olduğu konuşuluyor. Redmi Note 9 serisiyle tasarımsal olarak da benzerlik gösteren POCO M2 Pro, geçtiğimiz aylarda Xiaomi’nin kendi web sayfasında M2003J6CI model numarasıyla karşımıza çıkmıştı.