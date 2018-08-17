Xiaomi, Pocophone'un Hangi Ülkelerde Satılacağını Açıkladı

Xiaomi'nin yeni markası olan Pocophone'un, Hindistan'da sadece Flipkart'ta satışa sunulacağı söyleniyor.

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, yeni markası olan Pocophone'un ilk telefonu POCO F1'in lansman tarihini duyurdu. 22 Ağustos tarihinde Hindistan'a özel olarak tanıtılacak olan telefon, sadece Flipkart üzerinden satışa sunulacak ve bu nedenle Hint teknoloji meraklılarının erişebileceği özel bir telefon olacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 845 işlemcisinin kullanılması beklenen cihaz, ayrıca 6 GB bellek ve 64 GB depolama alanı sunacak.

Bunların dışında cihaz, 19:9 en boy oranına sahip olan 5,99 inç Full HD ekran ile geliyor. Ayrıca cihazın hafızası da microSD kart ile artırılabilir durumda olması bekleniyor. Parmak izi ve yüz tanıma teknolojilerini de kullanan cihazın, 20 MP çözünürlük sunan kamerası da güçlü yanlarından biri olabilir. Ayrıca Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği ile 4,000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, oldukça güçlü detaylar sunuyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olarak geleceği ve Xioami'nin özel MIUI 9.0 sürümü ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Telefonun Hindistan'ın ardından farklı ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.