Gelecek yeni bir güncelleme ile Pocophone F1, kamera alanında yeni özelliklere kavuşacak.

Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefonu Pocophone F1'in kamera performansının oldukça üst düzeyleri çıkacağı ortaya çıktı. Gelecek güncelleme ile Pocophone F1; 4K çözünürlükte saniyede 60 kare kayıt, ağır çekimde saniyede 960 kare çekim ve Google'ın Night Sight'ının oldukça benzeri bir Gece Modu'na sahip olacak.

Pocophone F1 akıllı telefonları için yayınlanacak ve cihazlara Gece Modu ile saniyede 960 kare ağır çekim özelliklerini getirecek olan güncelleme; cihaz kullanılmadığı zamanda bataryanın daha az tüketilmesini sağlayan bir performans iyileştirmesini ve kenarlara dokunulduğunda ortaya çıkarak birçok kullanıcının sinirini bozan bir sorunun düzeltilmesini de içeriyor.

Pocophone Genel Müdürü Manmohan Chandolu; resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide önümüzdeki 2 hafta içerisinde yayınlanacak bir güncelleme ile Gece Modu ve ağır çekimde 960 kare özelliğinin Pocophone F1 akıllı telefonlara geleceğini doğrularken, 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video kaydı özelliğinin ise stabil versiyonunun Poco F1 cihazları için Şubat ayı içerisinde yayınlanacağını duyurdu.