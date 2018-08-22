Pek çok akıllı telefondan bile daha uygun olan fiyatı, modern telefon tasarımlarını aratmayan tasarımı ve güçlü donanımı ile Xiaomi Pocophone F1 resmen tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Pocophone F1 nihayet tanıtıldı. Snapdragon 845 işlemcisine sahip en ucuz akıllı telefon olarak piyasaya çıkacak olan Xiaomi Pocophone F1, güçlü donanımı ve akıl almaz fiyatı ile hemen her tüketicinin cüzdanını mutlu edecek.

Xiaomi Pocophone F1, 6.18 inç boyutunda Full HD+ bir ekran sahip. Cihaz, Mi 8 serisinden aşina olduğumuz çentikli bir tasarıma sahip. Pocophone F1, pek çok amiral gemisinin aksine cam arka panel yerine sert yapılı bir polikarbonat gövdeye sahip. Bu durum, cihazın şıklığını bir miktar azaltsa da çok daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

Pocophone F1, şaşırtıcı olmayan bir şekilde çift arka kameraya sahip. Yapay zeka desteğine sahip olan bu kameralar 25 farklı kategoride 206 ayrı sahneyi algılayabiliyor. Bu da çekilen fotoğrafların yazılım ile çok daha iyi hale gelmesini sağlıyor. Bir kızılötesi sensörle desteklenen yün tanıma kilidi ise sadece 0.4 saniyede ekran kilidini açabiliyor.

Xiaomi Pocophone F1 Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

Bellek: 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB/256GB Depolama

Ekran: 6.18 inç (2246×1080 piksel) Full HD+

Arka Kamera: 12MP, f/1.9 diyafram, Sony IMX363 sensör + 5MP

Ön Kamera: 20MP, ƒ/2.0 diyafram

Batarya: 4000mAh, Quick Charge 3.0

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Android Pie güncellemesi alması bekleniyor)

Bağlantı: 4G+ VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Yeni Xiaomi Pocophone F1, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Cihaz, Çin ve ABD gibi Xiaomi ürünlerinin satışa sunulmadığı pazarlar hariç tüm dünyada satışa sunulacak. Pocophone F1’in global fiyatları şu şekilde: