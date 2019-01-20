Xiaomi Pocophone F1 İçin Üç Büyük Güncelleme Yolda

Xiaomi'nin alt markası Pocophone'un amiral gemisi F1, büyük güncellemeler alacak.

Xiaomi'nin altında bir marka olarak hayatını sürdüren Pococphone'un başarısı dilden dile dolaşıyor. Özellikle uygun fiyatlı amiral gemisi Pocophone F1 ile dikkatli üzerine çeken şirket, bahsi geçen amiral gemisi için oldukça önemli 3 adet güncellemenin yayınlanacağını Pocophone Hindistan üzerinden duyurdu.

Pocophone Hindistan Genel Müdürü Manmohan Chandolu'nun söylediğine göre Pocophone F1, gelecek güncelleme ile, saniyede 960 kare (960fps) ağır çekim özelliğine sahip olacak. Saniyede 960 kare ağır çekim modunun günümüzde bulunan çoğu akıllı telefonun sahip olmadığı bir özellik olduğu düşünüldüğünde Pocophone F1'in kamera odaklı alıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Poco'nun amiral gemisinin aynı zamanda Süper Gece Çekimi ve 4K çözünürlükte saniyede 60 kare çekim özelliklerine de sahip olacağını aktaran Chandolu; özelliklerin birkaç hafta içerisinde bütün Pocophone F1 akıllı telefonları için yayınlanacağını aktarırken, 4K çözünürlükte saniyede 60 kare çekim özelliği için kullanıcıların önümüzdeki ayı beklemesi gerekeceğini söyledi.