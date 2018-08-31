Widevine L3 seviye lisansa sahip olan Pocophone F1, Netflix gibi popüler video içerik uygulamalarında HD videoları oynatamıyor. Xiaomi'nin bu konuda ne yapacağı ise şu an için bilinmiyor.

Xiaomi, Pocophone F1’i piyasaya sürerek amiral gemilerine servet ödemek istemeyen tüketicilere güçlü bir alternatif sunmuş oldu. Son derece bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan Pocophone F1, bu özelliğine rağmen günümüz amiral gemileri ile neredeyse aynı donanım özelliklerine sahip.

Pek çok kişinin uygun fiyata güçlü bir akıllı telefona sahip olma fırsatı olarak gördüğü Pocophone F1’in inanılmaz bir sorunu olduğu ortaya çıktı. Xiaomi Pocophone F1, Netflix, Amazon Prime ve Hulu gibi popüler video içerik platformlarında HD kalitede videolar oynatamıyor. Bunun nedeni ise Pocophone F1’in Widevine L1 sertifikasının bulunmaması.

Google, akıllı telefon üreticilerini, internet korsanlarının video içerikleri kopyalamasını engellemek için dijital haklar yönetimi (DRM) platformu olan Widevine lisansı almaya mecbur bırakmaktadır. Tamamen ücretsiz olan bu lisansta üreticiler L3, L2 veya L1 seviye lisans alıyorlar. L3, en düşük seviye lisansken L1 en yüksek seviye lisanstır.

Pocophone F1, L3 seviye lisansa sahip. Bu da cihazın YouTube’da 1080p’ye kadar video oynatabilmesine karşın Netflix gibi uygulamalarda 540p video oynatabileceği anlamına geliyor. Daha da önemlisi Widevine lisansları cihaza özgü şifrelenmiş anahtarlar içerdiğinden bir OTA güncellemesi ile cihaza kazandırılamaz.

Xiaomi neden böyle bir şey yaptı?

Bildiğiniz gibi Pocophone F1, uygun fiyata amiral gemisi özellikler sunan ilk akıllı telefon değil. Daha da önemlisi dün tanıtılan Honor Play, doğrudan Pocophone F1’in rakibi olarak piyasaya sürüldü. Muhtemelen Xiaomi, Pocophone F1’i Honor Play’den önce piyasaya sürmek için lansmanı erkene aldı ve böyle bir sorun ortaya çıktı.

Xiaomi’nin böyle bir sorun karşısında müşterilerine nasıl bir çözüm sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirketin telefonlarına Widevine lisansı sunması için müşterilerini Xiaomi servislerine yönlendirmesi ya da telefonları geri çağırması gerekecek. Xiaomi şimdilik konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.