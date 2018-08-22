Xiaomi, Pocophone F1 ile bütçe dostu akıllı telefon segmentinde haksız bir rekabet oluşturmuş durumda. Amiral gemisi donanımları neredeyse giriş seviye akıllı telefon fiyatına sunan Xiaomi, global tüketicilerin dikkatini fazlasıyla çekecek.

Xiaomi, tüketicileri fazlasıyla heyecanlandıran yeni akıllı telefonu Pocophone F1’i nihayet tanıttı. Pocophone, diğer Xiaomi akıllı telefonlara göre çok daha fazla heyecan yarattı. Peki Pocophone F1’i bu kadar özel kılan şey neydi? İşte Pocophone F1’i akıllı telefon pazarının en ideal telefonlarından biri haline getiren 7 özelliği:

1- Amiral Gemisi Donanım

Xiaomi Pocophone F1, günümüz amiral gemileri ile neredeyse aynı donanım özelliklerine sahip. Fakat Pocophone F1’i Samsung, Apple gibi akıllı telefonlardan daha iyi bir tercih haline getiren şey, amiral gemisi donanımı orta seviye bir akıllı telefon fiyatına tüketicilerle buluşturması.

2- Ekstra Dayanıklı

Xiaomi, standart Pocophone F1 versiyonlarının yanında bir de Armoured Edition adında özel üretim bir model tanıttı. Pocophone F1 Armoured Edition’ın arka paneli Kevlar Aramid ile kaplıdır. Kevlar Aramid’in çelik yelek yapımında kullanıldığını belirtmemiz telefonun nasıl bir dayanıklılığa sahip olduğunu daha iyi anlatacaktır.

3- Güçlü Gövde

Standart Pocophone F1 modellerinde Kevlar Aramid kullanılmasa da polikarbonat yapıya sahip olan gövde, Pocophone F1’i standart bir amiral gemisine göre çok daha dayanıklı hale getiriyor. Yine de Webtekno usulü sağlamlık testinden sağ çıkacak kadar sağlam olmayabilir.

4- Pocophone İçin MIUI

Pocophone, bir Xiaomi markası olsa da standart Xiaomi akıllı telefonlar ile aynı arayüzü kullanmayacak. Çinli şirket, yeni akıllı telefon markası için MIUI arayüzü baz alan Poco Launcher adlı yeni bir başlatıcı geliştirdi. Böylece Pocophone, standart Xiaomi arayüzünü sevmeyenler için güzel bir alternatif oluşturuyor.

5- Sıvı Soğutma

Bu sıcak yaz günlerinde telefonunuzu biraz fazla kullandığınızda kolaylıkla ısındığını fark etmişsinizdir. Pocophone F1’in ise böyle bir sorunu bulunmuyor. Xiaomi’nin kullandığı LiquidCool teknolojisi, Pocophone F1’in uzun süreli oyun performansında bile kolay kolay ısınmamasını sağlıyor.

6- Kızılötesi Yüz Tanıma

Günümüzde pek çok akıllı telefon yüz tanıma kilidi sunuyor. Fakat bu yüz tanıma kilidi genellikle iki boyutlu kamera görüntülerini kullanır ve bir fotoğrafla bile kolaylıkla kandırılabilir. Pocophone F1, kızılötesi yüz tanıma kilidi sayesinde gerçek bir biyometrik kilit sunuyor.

7- Uygun Fiyat Etiketi

Xiaomi Pocophone F1’in belki de en önemli özelliği akıl almaz fiyatı. Cihaz, günümüz amiral gemilerinin neredeyse üçte biri fiyatına satışa çıkıyor. Bu nedenledir ki Xiaomi Pocophone F1, dünyanın en ucuz Snapdragon 845’li akıllı telefonu unvanına sahip.