Xiaomi Pocophone F1'in İlk Demontaj Videosu Yayınlandı

Pocophone F1'in gerçekten nasıl bir donanıma ve iç yapıya sahip olduğunu merak ediyor musunuz? Bang_gogo tarafından yayınlanan demontaj videosu, merakınızı tamamen giderecektir.

Gerçek bir amiral gemisi özelliklere sahip olan Xiaomi Pocophone F1, 300 dolar gibi son derece makul bir fiyattan satışa sunulunca pek çok tüketici Xiaomi’nin akıllı telefon donanımında bir ‘hile’ gerçekleştirip gerçekleştirmediğini merak etti. Aşağıdaki tweet bağlantısından izleyebileceğiniz Pocophone F1'in parçalarına ayrıldı demontaj videosu, bu kuşkuların tamamını ortadan kaldırıyor.

Demontaj videolarını daha çok JerryRigsEverything’den görmeye alışık olsak da bu seferki video Bang_gogo adlı bir Twitter kullanıcısından geldi. Bir dakikadan biraz daha uzun olan demontaj videosu, Pocophone F1’in ne kadar kolay bir mantaja sahip olduğunu gösteriyor. Neredeyse hiçbir parça kasaya yapıştırılmamış durumda ve tamamı cihaza vidalarla tutturuluyor.

Bang_gogo tarafından yayınlanan Xiaomi Pocophone F1 demontaj videosunu aşağıdaki Twitter bağlantısından izleyebilirsiniz. Ayrıca Pocophone F1’in tüm teknik detaylarını öğrenmek için buraya, Pocophone F1’i neden hemen satın almak isteyeceğinizi 7 maddede özetleyen makalemize de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.