Xiaomi Pocophone F1, Türkiye'de Satışa Sunuluyor

Xiaomi Pocophone F1, 9 Ekim Salı günü Vadistanbul'da yer alan Mi Store'de satışa sunulacak. Amiral gemisi özelliklere sahip olan cihaz, inanılmaz derece uygun fiyatı ile Türkiye'nin akıllı telefon pazarında taşları yerinden oynatabilir.

Amiral gemisi donanıma sahip akıllı telefonları orta seviye akıllı telefon fiyatına tüketicilerle buluşturan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin ‘Snapdragon 845’li en ucuz telefon’ olarak lanse ettiği yeni markası Pocophone F1, nihayet Türkiye’de de satışa sunuluyor.

EVOFONE distribütörlüğünde Vadistanbul’da açılan Türkiye’nin ilk Mi Store mağazasında satışa sunulacak olan Pocophone F1, sahip olduğu amiral gemisi özelliklerine karşın minimalistik fiyatı ile akıllı telefonunu yenilemeyi düşünen herkesin incelemesi gereken bir cihaz.

Xiaomi Pocophone F1 Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

Bellek: 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB/256GB Depolama

Ekran: 6.18 inç (2246×1080 piksel) Full HD+

Arka Kamera: 12MP, f/1.9 diyafram, Sony IMX363 sensör + 5MP

Ön Kamera: 20MP, ƒ/2.0 diyafram

Batarya: 4000mAh, Quick Charge 3.0

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Android Pie güncellemesi alması bekleniyor)

Bağlantı: 4G+ VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Xiaomi Pocophone F1, çeşitli RAM ve dahili depolama alanı seçenekleri ile 9 Ekim Salı günü (Yarın) Türkiye’deki ilk fiziksel Xiaomi mağazasında satışa çıkacak. Cihazın fiyatı 3499 TL olarak açıklandı. Amiral gemilerinin 8-9 bin TL olduğu şu günlerde gerçekten müthiş bir fiyat.

Xiaomi Pocophone F1 hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Pocophone F1’in en iyi 7 özelliğini incelediğimiz makalemize de buradan ulaşabilirsiniz. Webtekno YouTube kanalının Pocophone F1 incelemesini ise aşağıdan izleyebilirsiniz.