Mobil oyun sektörüne de el atan Xiaomi, son dönemlerin popüler oyun türü battle royal oyuncularını çekebilecek yeni bir oyun yayınladı.

PUBG (Players Unknown Battle Ground) ve Fortnite’ın yayınlanmasından sonra battle royal (hayatta kalma) oyunları dünya çapında büyük bir popülerliğe ulaştı. Battle royal oyunlarının beklenmeyen çıkışı, pek çok geliştiricinin PUBG ve Fortnite benzeri oyunlar piyasaya sürerek pastadan pay almaya çalışmasını beraberinde getirdi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, battle royal pastasından pay almak için mobil hayatta kalma oyunu Survival Game’in beta sürümünü yayınladı. Bilim kurgu ile battle royal türünü harmanlayan oyun, bir mobil oyun iyi oldukça iyi bir savaş atmosferine ve battle royal moduna sahip. Xiaomi, oyunun final sürümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını duyurdu.

Survival Game, diğer battle royal oyunlarında olduğu gibi oyuncuların istedikleri zaman istedikleri yere atlayabilecekleri bir uzay gemisinde başlıyor. Geniş bir harita üzerinde silah, sağlık ve diğer malzemeleri toplayan oyuncular, son hayatta kalan oyuncu olmak için birbirleri ile zorlu bir savaşa giriyorlar.

Survival Game şu an için yalnızca Android platformunda beta sürümü ile erişime açıldı. Oyunun iOS platformuna gelip gelmeyeceği ve kararlı sürümünün tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Oyunun kapalı beta sürümüne erişim sağlamak için bu formu doldurabilirsiniz.