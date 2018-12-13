Xiaomi Redmi 3S, 3S Prime ve Redmi 4 için MIUI 10 Yayınlandı

Yazılım güncellemeleri konusunda iyi bir şöhrete sahip olan Xiaomi, Redmi 3S, Redmi 3S Prime ve Redmi 4 modelleri için MIUI 10 güncellemesini yayınladı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, Redmi 3S, Redmi 3S Prime ve Redmi 4 modelleri için Android 8.1 Oreo tabanlı MIUI 10 güncellemesini yayınladı. Gelişmiş tam ekran kullanıcı deneyimi, yenilenen arayüz, yenilenen sistem uygulamaları gibi pek çok özelliği beraberinde getiren MIUI güncellemesini şu şekilde indirip yükleyebilirsiniz;

Güncelleme çoğu kullanıcıya OTA bağlantısı üzerinden gönderiliyor. Bu nedenle MIUI 10 güncellemesi cihazınıza ulaştığında bildirim alacaksınız. Ancak bunu beklemek istemiyorsanız Ayarlar menüsünden Telefon Hakkında seçeneğine dokunabilir, Sistem Güncellemeleri sayfasındaki Güncellemeleri Kontrol Et butonuna dokunabilirsiniz.

Bu seçenekler de hoşunuza gitmediyse Xiaomi, MIUI 10 güncellemesi alan üç model için de Fastboot ve Recovery ROM dosyalarının indirme linklerini paylaştı. Aşağıdaki bağlantı linklerine tıklayarak kendi modelinize ait Fastboot ve Recovery ROM dosyalarını indirebilir, telefonunuzu MIUI 10 arayüzüne güncelleyebilirsiniz.

Fastboot ROM

Recovery ROM

Güncelleme kesinlikle kısa sürmeyecek ve fazlasıyla güç tüketecek. Bu nedenle yazılım güncellemesini başlatmadan önce cihazınızın en az %80 şarja sahip olduğundan emin olun. Ayrıca yazılım güncellemesi sırasında oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşı verilerinizi önceden yedeklemeyi unutmayın.