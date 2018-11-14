Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus, Güncelleme Aldı

Xiaomi MIUI 10'un yeni güncellemesi ile Kasım ayı güvenlik yamasını, Redmi 5 ve 5 Plus cihazları için yayınlanmaya başladı.

Cihazlarımızın ve kişisel verilerimizin güvenliğini sağlamak için cihazlarımızın en son sürümde olması bizlerin yararına olacaktır. Geçen hafta içerisinde Samsung'un Galaxy S9 ve Galaxy S9+ cihazları için Kasım ayı güvenlik güncellemesini yayınlamasının ardından Xiaomi'den de bu konuda bir atak geldi. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 5 ve Redmi 5 Plus cihazları için Kasım ayı güvenlik yamasını yayınladı.

Xiaomi'nin MIUI 10 güncellemesi ile beraber yayınladığı Kasım ayı güvenlik yaması şu anlık sadece Redmi 5 ve Redmi 5 Plus cihazlarının beta sürümü kullanıcıları için geçerli olsa da yakın zamanda güncelleme, bütün kullanıcıların kullanımına sunulacaktır. Redmi 5 Plus'ın beta versiyonunda indirebilen güncelleme Kasım ayı güvenlik yamasının dışında, cihaza birçok yenilik getiren MIUI 10.0.4 arayüzünü de içermekte.

Kasım ayı güvenlik yamasının duyurulmasını takriben Xiaomi, MIUI 10 beta 8.11.14 güncellemesini de duyurdu. Geçen hafta yayınlanan ve Redmi 5'e Android 8.1 Oreo işletim sistemini getiren MIUI 10 beta 8.11.8 güncellemesinin; hata giderilmesi, sistem iyileştirmesi ve optimizasyonu yapılmış versiyonu olan MIUI beta 8.11.14, kablosuz bağlantı ile cihaza indirilip yüklenebilmekte. Xiaomi'den gelen açıklamaya göre güncellemenin bütün cihazlara bildirim olarak gitmesi birkaç günü alabilmekte. Bu yüzden kullanıcıların sabırlı olmasında fayda var.