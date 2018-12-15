  • Xiaomi Redmi 5A Android 8.1 Oreo Güncellemesini Aldı

Xiaomi Redmi 5A, Android 8.1 Oreo Güncellemesini Aldı

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Xiaomi'nin giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi 5A, Android 8.1 Oreo sürümüne sahip oldu.

Çin, Pekin merkezli teknoloji devi Xiaomi cihazlarına güncellemelerini - bazen gecikse de - sağlamasıyla git gide güven kazanıyor. Lider akıllı telefon üreticilerinin akıllı telefonlarıyla kıyaslandığında fiyat-performans bakımından açık ara öne geçen Redmi 5A için Xiaomi, 3 hafta önce Android 8.1 Oreo işletim sisteminin beta sürümünü yayınlamıştı.
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Kullanıcıların karşılaştığı hataların ve sorunların Xiaomi'ye gönderilmesiyle bu problemleri çözen Xiaomi, Redmi 5A için sorunsuz şekilde çalışan Android'in 8.1 Oreo işletim sistemini kademeli olarak cihazlarına dağıtmaya başladı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar MIUI'ın 10.1.2.0.OCKMIFI kodlu yeni sürümünü de cihazlarına kurmuş oluyorlar.
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Xiaomi Redmi 5A'ya gelen güncelleme OTA güncellemesi yani kablosuz ağ ile dağıtılan bir güncelleme. Şu an Xiaomi - büyük ihtimalle sunucularının aşırı yüklenmesinin önüne geçmek için - güncellemeyi kullanıcılarına yavaş yavaş dağıtmaya başladı. Önümzüdeki hafta içerisinde güncellemenin, bütün Redmi 5A cihazlarına ulaşmış olmasını bekliyoruz.

Kaynak : https://www.theandroidsoul.com/stable-android-8-1-oreo-update-for-xiaomi-redmi-5a-arrives/
Etiketler: Xiaomi Redmi 5A, Android 8.1 Oreo
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