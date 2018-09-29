Redmi 6, 6A ve Redmi 5 Plus'a MIUI 10 Güncellemesi Geldi

Xiaomi'nin global pazarda satışa sunduğu üç telefonu ve Hindistan için üretilen bir telefonuna MIUI 10 güncellemesi geldi.

Uzun bir bekleyişin ardından Çinli üretici, uygun fiyatlı Redmi serisine ait birkaç cihazına daha stabil MIUI 10 güncellemesini global olarak dağıtmaya başladı. Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 5 Plus ve Hindistan'a özel olarak üretilen Redmi Note 5 için MIUI 10 artık kullanılabilir durumda.

Şu an için OTA yöntemiyle (telefon üzerinden) güncelleme imkanı sunulmasa da güncellemeyi Xiaomi'nin resmi sitesinden indireceğiniz update.zip dosyasıyla kolayca yüklemek mümkün. MIUI'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan güncelleme haberi, ilgili cihazların sahiplerini sevindirdi.

MIUI 10'un getirdiği en büyük yenilikler kullanıcı deneyimi tarafında. iPhone X benzeri hareketlerle kullanım imkanı sağlayan MIUI 10, aynı zamanda ön kameralara yapay zekalı portre özelliği getiriyor. MIUI 10'un tüm detayları hakkında hazırladığımız habere de aşağıdan göz atabilirsiniz.

Mi 6, Redmi Note 5 Pro ve Mi 5 gibi cihazlara halihazırda MIUI 10'un global versiyonunu sunulmuştu. Yayınlanan son güncelleme ile Redmi serisine ait birçok telefon da güncellemeye kavuşmuş oldu. Ayrıca Xiaomi, neredeyse tüm cihazlarının Çin versiyonlarının güncelleme sürecini tamamlamış durumda. Global versiyon olarak üretilen ve hala güncelleme almayan cihazlara da MIUI 10 yakında gelecektir.

Güncelleme: Gelen son bilgiye göre bahsi geçen güncelleme, kullanıcılara OTA yoluyla da sunulmaya başlandı.