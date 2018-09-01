Redmi 6 Serisinin Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Xiaomi, her türlü bütçeye uygun telefonlar üretmesiyle ülkemizde de fark edilen ve sevilmeye başlanan bir marka. Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan Redmi 6 serisinin farklı depolama seçenekler ortaya çıktı.

Xiaomi Çin’de birkaç ay önce Redmi 6, Redmi 6 Pro ve Redmi 6A adlı telefonları tanıtmıştı. Bununla beraber Xiaomi, en çok sattığı bölgelerden biri olan Hindistan’da telefonları hala piyasaya sürmedi. Yakın zamanda Hindistan’da da satılacak olan cihazların depolama alanları, satışa çıkmadan önce sızdırıldı.

MySmartPrice’ın belirttiğine göre, Redmi 6 serisinin depolama alanları ile birlikte satışa çıkacağı renkler sızdırıldı. Sızıntılara göre, Hint pazarını birçok yeni seçenek bekliyor.

Yukarıda da görüp tahmin edebileceğiniz gibi Redmi 5A’nın halefi olan 6A, 2 GB-16 GB seçeneğiyle serinin en ucuz cihazı olacak. Redmi 6 ise 3 GB RAM ile birlikte 32 veya 64 GB’lık depolama alanı sunacak. Son olarak Redmi 6 Pro, 3 GB-32 GB ve 4 GB-64 GB seçenekleriyle gelecek.

Her üç cihaz da Siyah, Mavi ve Altın renkleriyle gelecek. Farklı olarak ise Redmi 6 ve Redmi 6A’da Rose Gold seçeneği olurken, Redmi 6 Pro’da Kırmızı renkli seçenek bulunacak. Bu noktada aşağıda bulunan bölümden Redmi 6A, Redmi 6 ve Redmi 6 Pro'nun özelliklerine bakabilirsiniz.

Redmi 6A Özellikleri:

Ekran: 5.45 inç HD+

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 2GB/3GB

Depolama: 16GB/32GB

Arka Kamera(lar): 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3,000 mAh

OS: Android 8.1 Oreo (MIUI 9)

Redmi 6 Özellikleri

Ekran: 5.45 inç HD+

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3GB

Depolama: 32GB/64GB

Arka Kamera(lar): 13MP + 5MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3,000 mAh

OS: Android 8.1 Oreo (MIUI 9)

Redmi 6 Pro Özellikleri