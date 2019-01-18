Xiaomi, MIUI 10.2.2 Güncellemesini Yayınlamaya Başladı

Xiaomi, Android 8.1 Oreo tabanlı, 450 MB boyutundaki MIUI 10.2.2 güncellemesini Redmi 6 ve Redmi 6A cihazları için yayınladı. Şirket, Android 9 tabanlı MIUI sürümünü ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin içeriğinde hata düzeltmeleri ve Google’ın Aralık ayında yayınladığı güvenlik yaması da bulunuyor.
Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarının cihazlarla ilgili birçok şikayeti bulunuyor. Yaşanan sıkıntıların arasında arka ve ön kamera arasındaki geçişte oluşan sorunların yanı sıra parmak izi okuyucusunda yaşanan sorunlar da bulunuyor.
Redmi 6 ve 6A, geçtiğimiz Eylül ayında MIUI 9 ile birlikte Hindistan’da piyasaya sürülmüştü. Redmi 6, 3 GB RAM, 32 GB/64 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulurken Redmi 6A ise 2 GB RAM, 16 GB/32 GB dahili depolama seçenekleri ile piyasaya sunulmuştu.