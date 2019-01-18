  • Xiaomi, MIUI 10.2.2 Güncellemesini Yayınlamaya Başladı

Xiaomi, Redmi 6 ve Redmi 6A Cihazları İçin MIUI 10.2.2 Güncellemesini Yayınladı

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Çinli telefon üreticisi, Android 8.1 Oreo tabanlı MIUI 10.2.2 güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncellemenin içeriğinde hata düzeltmeleri ve güvenlik yaması bulunuyor.

Xiaomi, Android 8.1 Oreo tabanlı, 450 MB boyutundaki MIUI 10.2.2 güncellemesini Redmi 6 ve Redmi 6A cihazları için yayınladı. Şirket, Android 9 tabanlı MIUI sürümünü ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin içeriğinde hata düzeltmeleri ve Google’ın Aralık ayında yayınladığı güvenlik yaması da bulunuyor.

Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarının cihazlarla ilgili birçok şikayeti bulunuyor. Yaşanan sıkıntıların arasında arka ve ön kamera arasındaki geçişte oluşan sorunların yanı sıra parmak izi okuyucusunda yaşanan sorunlar da bulunuyor.
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Redmi 6 ve 6A, geçtiğimiz Eylül ayında MIUI 9 ile birlikte Hindistan’da piyasaya sürülmüştü. Redmi 6, 3 GB RAM, 32 GB/64 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulurken Redmi 6A ise 2 GB RAM, 16 GB/32 GB dahili depolama seçenekleri ile piyasaya sunulmuştu.
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Kaynak : https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-redmi-6-redmi-6a-miui-10-2-2-update-rollout-features-details/
Etiketler: xiaomi, Redmi 6A, redmi 6, MIUI 10.2.2
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