  • Redmi 7, Snapdragon 632 ile Karşımıza Çıkacak

Xiaomi'nin Yeni Cihazı Redmi 7, Snapdragon 632 ile Karşımıza Çıkacak

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Xiaomi'nin Yeni Cihazı Redmi 7, Snapdragon 632 ile Karşımıza Çıkacak
Xiaomi'nin orta segment telefonu olacak Redmi 7'nin işlemcisi belli oldu. Çinli üretici, bu sefer MediaTek yerine Snapdragon'ı tercih etti.

Xiaomi’nin Redmi 7 telefonunun yayınlanma tarihi henüz belli değil ancak Tony Phung Studio isimli bir YouTube kanalı, telefona dair bir inceleme videosu yayınladı. Telefonun özelliklerine dair birçok bilgi zaten biliniyordu ancak hakkında soru işaretleri bulunan işlemci konusu da videoyla birlikte giderilmiş oldu.
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Xiaomi’nin uygun bir fiyat etiketine sahip olacak telefonu Redmi 7’de, şirketin son telefonlarında kullandığı MediaTek yerine Snapdragon 632 yonga seti kullanılacak. Snapdargon’ın bu işlemcisi 1,8 GHz hızında 14 nanometre mimarisine sahip. Ayrıca cihaz, Adreno 506 GPU ile birlikte gelecek.
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Redmi 7; siyah, kırmızı, mavi, pembe, beyaz, yeşil, mor ve gri olmak üzere 8 farklı renk seçeneğine sahip olacak. 6,26 inç HD+ ekranla ve 3900 mAh değerinde bir bataryayla karşımıza çıkacak telefonun arka tarafında 12 MP ve 8 MP olmak üzere çift kamera bulunacak.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/03/06/redmi-7-has-a-snapdragon-636-soc-reveals-leaked-youtube-video/
Etiketler: redmi, Snapdragon 632, xiaomi Redmi 7
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