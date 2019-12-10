Xiaomi, bir süredir konuşulan yeni telefonu Redmi K30 5G'yi duyurdu. Şirketin yeni telefonu, Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 765G'den güç alıyor ve 5G desteği sunuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2019 yılında rüzgar gibi esti. Şirket kimi zaman amiral gemileri kimi zaman da uygun fiyatlı yüksek performans ürünleriyle tüketicilerin gönüllerini fethetmeyi başardı. Şimdiyse şirket, Qualcomm'un en yeni orta segment işlemcisi "Snapdragon 765G"yi 5G desteğiyle sunan ilk telefon olan Redmi K30 5G'yi tüketicilerle buluşturdu.

Xiaomi'nin yeni telefonu, Sony'nin 64 MP çözünürlük sunan "IMX686" sensörünü ana kamerası olarak kullanan dünyadaki ilk akıllı telefon modeli. Ayrıca bu telefon 120 Hz ekran tazeleme oranına ve bir çift ön kameraya sahip. Redmi K30'un ikili ön kamerası, telefonun 6.67 inç boyutundaki ekranının üzerinde bulunan deliklere yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda Redmi K30 5G

Redmi K30 5G'nin 6.67 inç boyutundaki ekranı, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor ve kavisli bir yapıya sahip. 30 watt hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, sadece 66 dakikada tam şarj olabilen 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunduruyor. Ayrıca bu telefon, MIUI 11 ile kutusundan çıkıyor ve yan tarafında da bir parmak izi okuyucu sensör barındırıyor.

Xiaomi'nin yeni telefonu, ekranında 20 MP ana sensörü olan ve 2 MP de ikinci sensörü olan ikili ön kamera kurulumuna sahip. Telefonun arka kısmındaki 64 MP sensöre ise 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro sensörü ve 2 MP de derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun ikili ön kamera kurulumu, tüketiciler için gelişmiş bir yapay zeka desteği de sunuyor.

Xiaomi, Redmi K30 5G'nin yanında bir de aynı modelin 4G destekli versiyonu olan "Redmi K30 4G"yi duyurdu. Redmi K30 4G, Snapdragon 730G işlemcisine sahipken genel hatlarıyla 5G varyanta benzerlik gösteriyor. Telefonun 5G varyanttan belirgin farklarından bir tanesi 27 watt hızlı şarj desteğine sahip olmasıyken, diğer önemli fark da telefonun arkasında yer alan makro lens. 5G versiyondaki 5 MP makro lens, 4G versiyonda 2 MP olarak geliyor.

Redmi K30 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğünde

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

RAM: 6 GB veya 8 GB

Depolama: 64 GB, 128 GB veya 256 GB

Arka Kamera: 64 MP Sony IMX686 + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP + 2 MP

Batarya: 30 watt hızlı şarj destekli, 4.500 mAh

İşletim Sistemi: MIUI 11

Redmi K30 4G teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğünde

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

RAM: 4 GB veya 8 GB

Depolama: 64 GB, 128 GB veya 256 GB

Arka Kamera: 64 MP Sony IMX686 + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP + 2 MP

Batarya: 27 watt hızlı şarj destekli 4.400 mAh

İşletim sistemi: MIUI 11

Redmi K30 fiyatı:

Redmi K30, dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak tanıtıldı. Redmi K30 5G versiyonlarının fiyatı 285 dolar ila 410 dolar arasında değişiyor, bu da güncel kura göre vergisiz 1.655 ila 2.380 TL'ye denk geliyor. Redmi K30 4G fiyatı ise 225 dolar ile 310 dolar arasında değişiyor, güncel kura göre vergisiz 1.300 TL ile 1.800 TL arasında bir fiyata sahip olacağını görüyoruz. Telefonun Türkiye'de 2020'in ilk çeyreğinde satışa çıkmasını bekliyoruz.