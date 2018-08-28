Xiaomi Redmi Note 6'nın Fiyatı ve Bazı Özellikleri

Uygun fiyatlı Redmi serisiyle çok ciddi satış rakamlarına ulaşan Xiaomi, yeni cihazı Redmi Note 6 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın bazı teknik detayları ve fiyatlandırması ortaya çıktı.

Xiaomi'nin en popüler telefon serisi olan Redmi serisine yeni bir üye daha yolda. Başarılı satış rakamlarına ulaşan Redmi Note 5 ve Note 5 Pro'nun ardından Xiaomi, Redmi Note 6 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Redmi 6 Pro ile ilgili henüz çok fazla bir detay bulunmasa da sızıntılarıyla meşhur Twitter kullanıcısı Roland Quandt, cihazla ilgili bazı detayları paylaştı. 3 GB/32 GB ve 4 GB/64 GB olmak üzere iki farklı varyasyonla satışa çıkacak olan Redmi Note 6 Pro, 200 ile 250 Euro arasında fiyatlandırılacak. Bazı pazarlarda daha uygun fiyatla da satışa sunulması muhtemel olan cihaz; Altın, Mavi ve Siyah olmak üzere en az üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

Redmi Note 6 Pro hakkında tüm bilinenler henüz bu kadar. Cihazın ekran özellikleri, işlemci, kamera ve pil gibi diğer detayları hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmuyor. Ancak Xiaomi, Redmi Note 5 serisinde yakaladığı ivmeyi kaybetmeyerek; muhtemelen fiyat/performans oranı yüksek olan bir cihazla karşımıza çıkacaktır.