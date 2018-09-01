Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Snapdragon 660 ile Geliyor

Birkaç gün önce özellikleri ve fiyatıyla ilgili ilk bilgilerin sızdırıldığı Redmi Note 6 Pro, Xiaomi'nin yayınlayacağı yinelemelerden birisi olacak. Sızdırılan yeni bilgilere göre cihaz, Snapdragon 660 ile birlikte gelecek.

Xiaomi’nin Redmi 5 serisinin geçen sene Aralık ayında piyasaya sürülmesinin ardından Şubat ayında Redmi Note 5 Pro’yu Hindistan’dan kullanıcılara sunuldu. Xiaomi, beş gün içerisinde uygun fiyatlı Redmi serisinin yeni versiyonu sonunda ortaya çıkacak. Xiaomi’nin getireceği telefonlardan biri Redmi Note 6 Pro olabilir.

Redmi Note 6 Pro’nun geleceğine dair belirtiler olsa da şirket tarafından hala resmi bir duyuru yapılmadı. AET de dahil olmak üzere bir çok listede yerini alan Redmi Note 6 Pro’nun Hindistan’a yola çıkacağı ve Snapdragon 660 yongaseti tarafından desteklenmiş olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce de çıkacak modellerle ilgili bilgileri sızdıran Weibo kullanıcısı, Redmi Note 6 Pro’nun özelliklerini sızdırdı. Bilgilere göre, cihaz bellek seçeneğine sahip olacak. Bunlardan biri 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı, bir diğeri ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. İki modelinde uygun fiyatlı piyasaya sürülmesi bekleniyor.