Redmi Note 6 Pro ve Honor 8X Karşılaştırması

Yakın zamanda tanıtılan ve satışa sunulması yakın, uygun fiyatlı akıllı telefonlar Xiaomi Redmi Note 6 Pro ile Huawei Honor 8X arasındaki farkları inceliyoruz.

Xiaomi'nin yeni, uygun fiyatlı akıllı telefonu an itibariyle Türkiye'de de satışa çıktı. 1700₺'den başlayan fiyatlar ile satılan cihaz, uygun fiyat ile sağlam donanımı bir araya getiriyor. Eğer aklınızda Xiaomi'nin bu cihazını almak yoksa, alternatifler mutlaka vardır.

Kendi sebeplerinizden ötürü Xiaomi'yi beğenmeyebilirsiniz, ki gayet normal. Herkesin kendine özgü zevkleri vardır. Bu yüzden size alternatif olarak Huawei Honor 8X'i sunuyoruz. Eğer hazırsanız, karşılaştırmaya başlayalım.

Cihazların gövdesi ve dış tasarımı

Honor 8X ile Redmi Note 6 Pro arasında bazı detay farkları var. Bunların en göze çarpanı ise Honor 8X'in alüminyum alaşımlı çerçeveye ve cam bir arka panele sahip olması. Redmi Note 6 Pro ise çerçevede plastik, arka panelde ise alüminyum kullanmış.

İki cihazın da parmak izi okuyucusu arkada, tabi bunda da ufak tasarımsal farklar bulunuyor. Görünüşe bakılırsa Huawei, arka tarafın tamamında cam kullanmamış. Parmak izi okuyucusu görünüm itibariyle alüminyum gibi duruyor. Xiaomi de benzer davranmış, kasasıyla uyumlu bir şekilde parmak izi okuyucusunu da alüminyum ile bezemiş.

Cihazların ekran konusunda pek fazla farkı yok, fakat eğer sizi rahatsız ediyorsa, Honor 8X'in çentiği, Redmi Note 6 Pro'ya göre daha küçük bir dizayna sahip. Bunun haricinde Honor 8X, ekran konusunda biraz daha geniş davranmış, ekran oranını oldukça düşük değerlerde tutmuş.

Kamera özellikleri

İki cihaz da ikişer arka kameraya sahip. Dizayn olarak burada da farklılıklar görebiliyoruz. Honor 8X'de kameraları ve flaşı ayrı ayrı görürken, Redmi Note 6 Pro'da iki kamera ve arasındaki tek ton led flaşı bir bütün halinde görüyoruz.

Kameralar arasında bazı farklar bulunmuyor değil. Redmi Note 6 Pro ile başlayalım. Cihaz 12+5 MP iki arka ve 20+2 MP iki ön kameraya sahip. İkincil kameraların amacı portre modunda fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmak. Ayrıca görünüşe bakılırsa Xiaomi, selfie fotoğraflara daha fazla önem veriyor. Arka ve ön ana kameralar 1080P çözünürlükte 30 FPS video çekebiliyor, ki günümüz şartlarında biraz üzücü.

Honor 8X'de kameralar biraz daha yüksek değerlere sahip. 20+2 MP arka kamera ve 16 MP ön kameraya sahip. Bu cihazda da ikinci kameranın amacı portre modunda fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmak. Bunun dışında ana arka kamera 1080P@60FPS video çekebiliyor ve ağır çekimde 720P@480FPS desteğine sahip.

Kameralar arasında bunlar haricinde pek fazla bir fark yok. Bu bölümü bitirmeden önce iki telefonda da portre modlarının yapay zeka tarafından desteklendiğini belirtelim. Honor 8X'de bu durum ön kamera için de geçerli, yani çift kamera olmasa da portre modunda selfieler çekebiliyorsunuz.

İşlemci, grafik birimi ve daha fazlası

Cihazların yollarının ayrıldığı en büyük nokta işte burası. İşlemci bazında Honor 8X, Quad-core 2.2GHz Kirin 710'dan güç alıyor. Redmi Note 6 Pro ise güç konusunda biraz alttan alarak Octa-core 1.8GHz Snapdragon 636'yı kullanmayı tercih etmiş.

Grafik birimi olarak Honor 8X, 12nm 1000MHz Mali-G51 MP4'ten destek alıyor. Redmi Note 6 Pro ise 14nm 850MHz Adreno 509'un desteğiyle çalışıyor.

Honor 8X, Huawei'nin geliştirdiği EMUI OS'un 8.2 sürümüyle, Redmi Note 6 Pro ise MIUI 9 ile birlikte geliyor. İki cihaz da doğal olarak güncelleme desteği alıyor. İç dizayn konusunda MIUI biraz daha sade, temel bir görünüme sahip. EMUI ise üzerine düşülmüş ikonlar ile karşımıza çıkıyor. İki cihazın da temalar ile kişiselleştirilebildiğini de belirtelim.

Bunların dışında Honor 8X, 3750 mAh bir bataryaya sahipken Redmi Note 6 Pro, 4000 mAh bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca ufak bir detay, ama ikinci sim kart yuvasını SD Kart slotu olarak da kullanmak yerine, Honor 8X'de ayrı bir SD Kart girişi bulunuyor. İlgi çekici bir detay.

Eğer telefonda sık oyun oynayan birisiyseniz, Honor 8X sizin tercihiniz olabilir, fakat bunların haricinde Redmi Note 6 Pro da gündelik kullanımda oldukça işinizi görecektir.