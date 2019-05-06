Redmi Note 7, 35 Bin Metre Yükseklikte Fotoğraf Çekti

Xiaomi, Redmi Note 7'nin dayanıklılığını göstermek için cihazı hava balonu ile 35 bin metre yüksekliğe uçurup fotoğraf çekmesini sağladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlarının dayanıklılığını kanıtlamak için daha önce pek çok test gerçekleştirdi fakat şirketin alt markası olarak hizmet veren Redmi’nin Note 7 modeli için gerçekleştirdiği son test, cihazın dayanıklılığına hayran kalmanıza neden olabilir.

Hava balonu ile daha önce gerçekleştirilen denemelerde atmosferin üst katmanlarına ekmekten GoPro kameraya kadar pek çok farklı nesne gönderildiğini görmüştük. Redmi, gerçekleştirdiği deneme ile bir Redmi Note 7’yi hava balonuna bağlayarak yukarılara gönderdi.

Test sırasında Redmi Note 7, Dünya yüzeyinden 35.375 metre yüksekliğe ve 1 KPa atmosferik basınca çıktı. Bu noktada balon patladığında dış ortam sıcaklığı -58 santigrat derece, telefonun iç sıcaklığı ise yalnızca 4 dereceydi. Redmi Note 7, bu ortam koşullarında dahi bir fotoğraf çekmeyi başardı.

Cihaz Dünya’ya geri döndüğünde kendi kendine bir kapanıp açıldı fakat bundan sonra testi gerçekleştiren araştırmacılar cihazın olağan şekilde kullanmaya devam ettiler. Buradan da kolaylıkla anlayabileceğimiz gibi Redmi Note 7, ekstrem şartlara oldukça hazırlıklı.