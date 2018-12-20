Xiaomi Redmi Pro 2'nin 48MP Kamera ile Geleceği İddia Edildi

Yeni bir rapora göre Xiaomi Redmi Pro 2, 48MP'lik arka kamera ile tanıtılacak. Ayrıca Xiaomi, cihazın Snapdragon 675'e sahip olacağını doğruladı.

Akıllı telefon kameraları söz konusu olduğunda sensör kalitesi ve diyafram açıklığının çözünürlükten önce geldiğini söyleyebilirsiniz. Kesinlikle haksız değilsiniz. Bununla birlikte daha yüksek megapikselli bir kamera, baskı alınacağı ya da yakınlaştırma uygulanacağı zaman fotoğraf kalitesinin kaybolmaması adına oldukça önemlidir.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da bir tanıtım posteri yayınlayan Xiaomi, şirketin orta segmentteki yeni temsilcisi Redmi Pro 2’nin Snapdragon 675 işlemcisinden güç alacağını duyurdu. Dahası, cihazla ilgili ortaya çıkan bazı raporlara göre yeni Xiaomi Redmi Pro 2, 48 megapiksellik bir kameraya sahip olacak.

Cihaz hakkında şu an için kamera ve işlemci haricinde bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak tahminler, Xiaomi’nin birinci nesil Redmi Pro’nun tasarım dilini devam ettireceği, ekran çerçevelerini ise günümüz akıllı telefon trendlerini referans alarak incelteceği yönünde. Redmi Pro 2’nin Galaxy A8s gibi ekrana gömülü kamera ile gelebileceğine dair iddialar da bulunuyor.