Xiaomi, Sarmal Ekranlı İki Yeni Akıllı Telefon Patentledi

Xiaomi, dört yanı ekranlarla çevrili Mi Mix Alpha'nın ardından sarmal ekranlara sahip iki yeni akıllı telefon patentledi. Cihazlar, Mi Mix Alpha'dan farklı olarak telefonları sadece tek bir yönden sarıyor.

Xiaomi'nin yakın zamanda iki yeni akıllı telefon için yaptığı patent başvurusu, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yayınlandı. LetsGoDigital, patent başvurusu yapılan akıllı telefonların render görüntülerini oluşturarak cihazların tasarımlarına dair ayrıntıları ortaya çıkardı.

Patentte yer alan akıllı telefonların her ikisi de ekran tarafındaki yeniliklere işaret ediyor. Cihazlardan ilki, Xiaomi'nin her yanı ekranla sarılan Mi Mix Alpha adlı konsept telefonuna benziyor. Ancak aradaki en önemli fark, Mi Mix Alpha'nın ekranının, telefonun her iki yanını da sarması. Patentteki cihazda ise ekranın sadece tek bir yanı sardığı görülüyor. Yeni telefon aşağıda görebileceğiniz gibi Huawei Mate X'in katlanmış haline benziyor:

İkinci cihaz ise telefonu farklı yönde saran bir ekrana sahip. Ekran, telefonun üst kısmından geçerek, cihazın arka tarafına kıvrılıyor. Arka tarafta ise ekran deliğine yerleştirilmiş çift kamera yer alıyor. Her iki cihazın da ön tarafında kamera yer almaması dikkat çekiyor. Telefonlar neredeyse tamamen ekrandan oluştuğundan ana kamera, selfie kamerası olarak da kullanılıyor.

Patente göre her iki akıllı telefonun da yan tarafında tuş yer almıyor. Ancak çizimlerin, telefonları saran ekranları öne çıkarması nedeniyle bu detay atlanmış olabilir. Tuşlar ve bağlantı noktaları gibi ayrıntılar daha sonra eklenebilir. Bu tür akıllı telefonlar, üretim kolaylığı açısından Mi Mix Alpha'nın tasarımından biraz daha pratik görünüyor.

Esnek cam ve ekranların hayatımıza girmesiyle üreticilerin yenilikçi bir yaklaşımla akıllı telefonların geleceğini değiştirdiğini görmek heyecan verici. Bu telefonların dünya çapında yaygınlaşacağı günler çok da uzak değil gibi görünüyor.