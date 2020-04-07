Xiaomi'nin Yeni Şelale Ekran Tasarımını Gösteren Patent

Xiaomi'nin şelale ekranları kullanışlı hale getirecek yeni bir patent aldığı ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi, cihazın önünde görmeye alışık olduğumuz pek çok bilgi ve menüyü ekranın yanlarına taşıyor.

Xiaomi, şelale ekran teknolojisinden daha verimli bir şekilde yararlanmaya çalışıyor. Çinli teknoloji devinin yeni patenti, şelale ekranlı telefonlarda yan tarafların nasıl daha işlevsel hale getirilebileceğini gösteriyor.

Xiaomi, eğer patentteki tasarımı hayata geçirmeyi planlıyorsa, MIUI arayüzündeki hızlı kısayollar ve bildirim çubuğu gibi öğeleri ekranın kavisli kenarlarına taşıyabilir. LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan patent, kavisli kenarların ekranda yer açmak için nasıl kullanılabileceğiyle ilgili detayları ortaya koyuyor.

Xiaomi'nin yeni şelale ekran patenti

Patente göre, normalde ekranın üst kısmında görmeye alışkın olduğumuz pil ve ağ göstergeleri gibi durum simgeleri, sol kenara taşınacak. Aynı şekilde sağ kenarda da ana ekran düğmesi yer alacak. Yeni kullanıcı arayüzünde kenarlar, işlevsel bir şekilde medya oynatıcı ya da tarayıcı sekmesi gibi görünüyor.

Xiaomi'nin patentindeki şemada ön kamera görünmüyor. Yani şirket, gelecekte piyasaya süreceği şelale ekranlı telefonlarda kameralar ekranın altına yerleştirilebilir ya da pop-up tasarımıyla karşımıza çıkabilir.

Xiaomi'nin patenti, yeni bir Mi Mix Alpha konseptine işaret ediyor

Çoğu akıllı telefon üreticisi, kavisli ekranlarda ortaya çıkabilen kenar algılama sorunları nedeniyle temkinli olsa da, Xiaomi aynı fikirde değil. Teknoloji devi kenarları sorunsuz bir UI deneyimine entegre etmek istiyor. Xiaomi'nin Mi Mix Alpha konseptinde de benzer bir uygulama yapılmıştı. Elbette Xiaomi'nin patentteki tasarımı telefonlarına kesin olarak uygulanacağı söylenemez. Yine de böyle bir uygulama, gelecekte amiral gemisi modellerin tasarımını şekillendirebilir.