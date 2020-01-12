'Redmi Note 9 Pro' Olduğu İddia Edilen Xiaomi Sertifikası

Çin'in teknoloji devi Xiaomi, yakın zamanda aldığı iki yeni sertifikayla haber başlıklarını süslüyor. Xiaomi'nin iki yeni akıllı telefon için aldığı sertifikalardan birinin, birçok bölgede ses getiren Redmi Note serisinin devamı için olduğu öne sürülüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada 2020 yılı boyunca 10 adet 5G destekli akıllı telefonu kullanıcılara sunacaklarını duyurmuştu. Elbette bu, şirketin yalnızca 5G desteği sunan cihazlar üreteceği anlamına gelmiyor. Model numaraları ‘M2003J15SC’ ve ‘M2003J15SE’ olan iki yeni cihazın sertifikaları 'Ministry of Industry and Information Technology' (MIIT) tarafından onaylandı.

Ortaya çıkan görselde de görebileceğiniz üzere iki akıllı telefon da 4G desteğine sahip. Uzmanlar, iki cihazdan birinin Redmi, diğerinin ise Mi serisinde yer alacağını tahmin ediyor. Bu nedenle merak edilen bir konu da cihazlardan birinin Redmi Note 9 Pro olup olmadığı.

Onaylanan ilk cihazın sertifikası:

Sertifikası alınan iki cihaz hakkında hâlihazırda ortaya çıkan hiçbir kesin bilgi bulunmuyor ancak Xiaomi hayranları ve teknoloji takipçilerinin birçoğuna göre cihazlardan birisi Redmi Note 9 Pro olarak karşımıza çıkacak fakat bahsi geçen diğer akıllı telefonun ne olacağına dair hiçbir tahminde bulunulmadı.

Onaylanan ikinci cihazın sertifikası:

Redmi’nin yeni akıllı telefonuna dair şu anda oldukça az bilgi bulunuyor ancak Xiaomi’nin bağımsız markasının oldukça değerli bir üyesi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Çoğunuzun bildiği üzere Redmi Note serisi akıllı telefonlar adeta kapış kapış satıldı ve bu da cihazın, birçok bölgede en çok satılan akıllı telefon modellerinden biri olmasını sağladı. Bu nedenle Redmi Note 9 Pro akıllı telefonun da benzer satış rakamlarına ulaşacağını öngörmek çok da yanlış olmaz.

Xiaomi’nin yeni şarj adaptörü de geçtiğimiz günlerde 3C sertifikasını aldı ve sertifikadan da anlaşıldığı üzere cihazın sahip olduğu özelliklerden biri de 33 W hızlı şarj desteği. Buna ek olarak Redmi 9 serisi hakkında ortaya çıkan bilgilere göre cihazın genel özellikleri arasında MediaTek Helio G70 işlemci, 6,6 inç ekran ve 4 GB + 64 GB depolama alanı bulunuyor.