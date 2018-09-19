Xiaomi, Sistem Uygulamalarında Reklam Gösterdiğini Onayladı

Uygun fiyatlı telefonlarıyla her bütçeye hitap eden Xiaomi, çeşitli sistem uygulamalarında reklam gösterdiğini kabul etti.

Dünyanın dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi, özelleştirilmiş Android arayüzü MIUI ile beraber gelen bazı sistem uygulamalarında istenmeyen reklamlar gösterdiği konusunda eleştiriler alıyordu. Çinli üreticinin Müzik, Dosya Yöneticisi ve hatta Ayarlar uygulamasında bile zaman zaman reklam gösterimi yaptığı söyleniyordu.

Bir Xiaomi yöneticisi ise bu durumu kabul etti ve şöyle açıkladı:

"Reklamlar, şirketimizin iş modelinin bir gereği olarak Xiaomi'nin kullanıcılara sunduğu servislerde bulunuyor ve bulunmaya devam edecek. Bunun gibi reklam gösterimleri yaparken, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de önemsiyoruz. Kullanıcılarımız bu uygulamaların reklam gösterme seçeneğini kapatma hakkına sahip. Bizim felsefemiz, gösterilen reklamların çok dikkat çekici olmaması ve kullanıcıların bu önerileri daha az alma seçeneğinin olması yönünde."

Düşük kâr oranları ve uygun fiyat politikasıyla herkesin gönlünü çalan Xiaomi, görünüşe göre çevrimiçi servislerden para kazanmayı düşünüyor. Bu sayede Pocophone F1 gibi uygun fiyatlı amiral gemilerini kullanıcılarla buluşturan şirketin bu politikası, herkes tarafından hoş karşılanmayabiliyor.

Bu konudaki tek suçlu üretici ise sadece Xiaomi değil. Samsung'un da tam olarak reklam gösterimi olmasa bile, zaman zaman rahatsız edici bildirimler gönderdiği biliniyor. Buna en basit örnek olarak Samsung telefon kullanıcılarına gönderilen ve Galaxy Note9'u tanıtan bildirimleri gösterebiliriz.