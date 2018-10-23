  • Xiaomi, Snapdragon 675 İle Telefon Geliştiriyor

Xiaomi, Oyuncuları İhya Edecek Snapdragon 675'li Telefon Geliştiriyor

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Xiaomi, Qualcomm'dan gelen duyurunun ardından bombayı patlatan ilk akıllı telefon firması oldu.

Bugün Qualcomm tarafından duyurulan Snapdragon 675'in yeni dönemde sağlam cihazları uygun fiyata satın alabileceğimizi müjdeliyordu. Dilerseniz habere devam etmeden, yaptığımız habere bir göz atabilirsiniz.
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Giriş Seviyesi Telefonları Oyun Canavarına Dönüştürecek Snapdragon 675 Duyuruldu

Xiaomi, Qualcomm'un duyurusunun üstünden henüz birkaç saat geçmişken, Snapdragon 675 yonga setini barındıran bir telefon geliştirdiklerini ve 2019'da piyasaya sürüleceğini açıkladı. 3D yüz tarayıcı ve 6 kamera gibi geliştiricilerin elini çok güçlendiren imkanlar barındıran Snapdragon 675'li Xiaomi telefonda bu özelliklerin ne kadarı kullanılacak merak konusu.

Henüz telefonun geliştiriliyor olmasının dışında hiçbir bilgi veremeyeceklerini belirten Xiaomi başkanı Manu Jain, 2019'un ilk çeyreğinde detaylı bir lansman gerçekleşeceğini duyurudu.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/266824/xiaomi-snapdragon-675-smartphone-2019.html
Etiketler: snapdragon 675
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