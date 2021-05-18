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  • Xiaomi'nin Söküp Takılabilen Modüler Telefon Konsepti

Xiaomi'nin Yap Boz Gibi Söküp Takılabilen Modüler Telefon Konsepti Ortaya Çıktı

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Xiaomi'nin modüler bir akıllı telefon konsepti üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Alınan patente göre Xiaomi, akıllı telefonu dört ana bileşene ayırıyor ve kullanıcıların istedikleri bileşenleri değiştirebilmesini mümkün kılıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, çoğunlukla birbirine benzer akıllı telefonlar piyasaya sürüyor olsada bu durum, şirketin daha yenilikçi projeler üzerinde çalıştığı gerçeğini değiştirmiyor. Ortaya çıkan yeni bir modüler akıllı telefon patenti, Xiaomi'nin akıllı telefon satın alma alışkanlıklarımızı değiştirebileceğini gösteriyor.

Xiaomi'nin yeni modüler akıllı telefon patenti dört ana bileşenden oluşuyor. Bunlar ekran; kamera ve performans bileşenleri; batarya; ses ve bağlantı bileşenleri şeklinde birbirinden ayrılıyorlar. Projenin başarılı olması halinde tüketiciler, fiyat ve özellik açısından kendilerine en uygun donanımları bir araya getirip daha "kişisel" bir akıllı telefona sahip olabilecekler.

Xiaomi modüler telefon

LetsGoDigital tarafından oluşturulan konsept çalışmada da görebildiğimiz üzere Xiaomi'nin yeni modüler akıllı telefonunun en üst kısmında kamera ve işlemci, RAM, depolama gibi bileşenleri içerecek anakart yer alacak. Cihazın değerini ve segmentini belirleyecek en önemli modülün bu olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi modüler telefon 2

Bu modülün hemen altında ise daha büyük bir modülün yer aldığını görüyoruz ki bu kare benzeri bir şekle sahip olan modül, cihaza ihtiyacı olan enerjiyi verecek bataryaya ev sahipliği yapıyor. Modüler akıllı telefonların geri getireceği belki de en önemli özelliklerden biri, değiştirilebilir batarya tasarımı olacak.

Xiaomi modüler telefon 3

Bataryanın da altında ince, küçük bir modül bulunuyor. Bu modülde mikrofon, hoparlör gibi ses bileşenleri ve USB Type-C gibi bağlantı noktaları yer alacak. Ayrıca opsiyonel bir modül olması dolayısı ile kullanıcılara 3,5 mm kulaklık girişi kullanabilme imkanı sunması da muhtemel.

Xiaomi modüler telefon 4

Tahmin edebileceğiniz gibi tüm bu modüllerin üzerine takılacağı bir de ekran yer alacak. Ekran, ince bir akıllı telefon gibi bütün olarak varlığını korurken kullanıcının tercihine göre seçilen diğer modüller konsept görsellerde de görebileceğiniz üzere kolaylıkla takılıp çıkarılabilir yapıda olacak. Ancak elbetteki buradaki asıl soru böyle bir cihazın gerçekten üretilip üretilemeyeceği...

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/xiaomi-modular-phone-patent-pop-up-camera-release_id132167
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