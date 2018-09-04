Xiaomi Sözcüsüne Pocophone Hakkında Sahtekarlık Suçlaması

Xiaomi'nin alt markasına ait Pocophone F1 ile çektiğini iddia ettiği fotoğrafı Instagram'da paylaşan Xiaomi sözcüsü, sahtekarlıkla suçlandı.

Son dönemde fiyat/performans cihazlarıyla amiral gemilerini ipe dizen Xiaomi, POCO adında bir alt markayı piyasaya sürmüş ve Pocophone F1 adındaki cihazıyla son derece ucuz ama performans sahibi bir cihazı piyasaya süreceğini açıklamıştı. Piyasaya çıkmasının ardından anında tükenen Pocophone F1, 300 dolarlık taban fiyatıyla ilk etapta büyük beğeni toplamıştı. Pocophone'a dair hazırladığımız inceleme yazısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olaysa artık dev bir firma haline gelen Xiaomi’nin güvenilirlik imajını bir hayli zedeledi. Xiaomi/POCO küresel basın sözcüsü Donovan Sung, Instagram’dan Poccophone F1 ile çektiğini iddia ettiği bir fotoğraf paylaşmıştı.

Dikkatli bir Reddit kullanıcısının fark ettiği bir detay ise gündeme bomba gibi düştü; fotoğrafın sol alt köşesinde bulunan filigran Mi 2S’e aitti. Daha keskin bir dille açıklarsak Xiaomi basın sözcüsü Sung, yaptığı paylaşım ile insanları kandırıyordu. Bahsi geçen fotoğraf Sung’un iddiasının aksine Xiaomi Mi Mix 2S ile çekilmişti.

Durumun bir krize dönüştüğünü gören Sung, anında paylaşımı kaldırdı. Xiaomi cephesinden henüz bir açıklama gelmese de, iddianın doğru olup olmadığı üzerine bir açıklama yapılmadığı takdirde şirketin başı belaya girecek gibi gözüküyor. Xiaomi’nin olumlu ve güvenilir imajı bu olay sonrasında bir hayli zedelenmişe benziyor.