Ürünlerine gösterdiği ilgiyi geliştiricilere de gösteren Xiaomi, verdiği sözü tutarak ürünlerinin kaynak kodlarını yayınlamaya devam ediyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2019 yılı için belirlediği hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirket, 2019 yılı içerisinde tüm cihazlarının kaynak kodlarını yayınlamayı düşündüğünü duyurmuştu. Öyle de yapıyor.

Aylar önce duyurulan Mi 8 SE ve birkaç hafta önce detaylarına eriştiğimiz Mi 9 SE, uygun fiyata amiral gemisi deneyimi yaşamak isteyen müşteriler için birebir. Şimdilik her iki telefon da sadece Çin'de satışta olsa da Mi 9 SE'nin çok yakında tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.

Ürünlerine olan özeni uygulama geliştiricilerine karşı da gösteren Xiaomi, eğer cihazlarınızın kaynak kodlarıyla ilgileniyorsanız sizi mutlu edebilir. Şirket, geliştirici desteğiyle tanınıyor ve tam da geliştiricilerin bol bol bulunduğu Çin'de satış yapıyor. Birkaç hafta önce tüm cihazların kernel kaynak kodlarını yayınlayacağını duyuran Xiaomi, Mi 9 SE ve Mi 8 SE'nin de kernel kaynak kodlarını yayınladı.

Teknoloji devinin GitHub üzerinden yayınladığı kernel kaynak kodlarına bu bağlantı aracılığıyla erişebilirsiniz. 2019 sözünü tutmaya devam eden Xiaomi'nin yakında piyasada olacak diğer cihazları için de aynı özeni göstereceğini düşünüyoruz.