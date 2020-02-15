Xiaomi, Şüpheli Uygulamaları Kullanıcılarına Bildirecek

Xiaomi, yeni bir gizlilik özelliğini test ediyor. Yeni özellik, cihazdaki uygulamalarda şüpheli bir davranış görürse bunu kullanıcıya bildirecek. Şüpheli davranışlar arasında, bir uygulamanın başka bir uygulamayı başlatması ve uygulamanın kendi kendini çalıştırması yer alacak.

Akıllı telefonların güvenliği hem kullanıcılar hem de üreticiler için büyük önem taşıyor. Dünya üzerindeki akıllı telefonların çoğunluğu Google Android işletim sistemini kullanıyor. Google her ay bir güvenlik güncelleme yaması gönderiyor. Peki telefonun kendisinde, cihazda bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren bir yazılım olsa ne olurdu?

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, Android 10 için oluşturduğu kullanıcı arayüzü MIUI 11'de buna benzer bir özelliği test ettiğini açıkladı. Özellik, başarılı olması durumunda daha sonraki Android sürümleri için de geçerli olacak. Yeni özellik, cihazda yer alan uygulamalar şüpheli davranışlar sergilediği takdirde kullanıcıyı uyaracak.

Eğer bir uygulama arka planda kendi kendini çalıştırıyorsa, ya da bir uygulama, kullanıcı tıklamadığı halde başka bir uygulamayı çalıştırıyorsa uyarı bildirimi görünecek. Benzer uyarılar konum takibi ve diğer izinler için de geçerli olacak, zira kullanıcılar bu tip izin uyarılarına çoğunlukla mekanik bir biçimde "evet" diyor.

Xiaomi, aşağıdaki durumlarda MIUI 11'in uyarı bildirimi vereceğini belirtiyor:

Arka planda ses kaydetme

Takvim etkinliklerine erişim

Arama geçmişine erişim

Arama yapma

Fotoğraf çekme ya da kaydetme

Panoya erişim ya da panoya öge kaydetme

Bağlantılara erişim

Konuma erişim

Cep telefonu mesajlarını okuma

Sensör verilerine erişim

Faaliyet bilgilerine erişim

Cihaz bilgilerine erişim

Telefon numarasını okuma

Arka planda dosyalara erişim ya da dosya kaydetme

Çok fazla başlık olduğu için bazı kullanıcılar bildirim sayısında rahatsız olabilir. Xiaomi bunun için de kullanıcılara yukarıdaki listedeki ögeleri isteğe bağlı hale getirecek, böylece kullanıcı hangi başlıkta bildirim almak istiyorsa onu seçecek. Özellik bunun yanı sıra kullanıcıya, uygulamasına duyduğu güvene bağlı olarak, tek tek uygulamaları kontrol etme imkânı da tanıyacak.

Henüz test aşamasında olan özellik yeterli seviyeye ulaştığında Xiaomi modellerinde faaliyete geçmesi bekleniyor.