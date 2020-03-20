Xiaomi, Mobil İşlemci Projesi Surge'yi Sonlandırdı İddiası

Xiaomi, Surge mobil işlemcileriyle telefonlarında kendi donanımlarını sunmayı planlıyordu. Ancak gelen yeni bir bilgiye göre Xiaomi, Surge S1'in ardından yonga seti projesini rafa kaldırdı.

Bir endüstri uzmanı, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği yonga seti projesinden vazgeçtiğini iddia etti. Şirket, Pinecone bölümü tarafından geliştirilen Surge S1 işlemcisini ilk olarak 2017 yılında tanıtmıştı. Ardından Xiaomi'nin MWC 2018'de Surge S2'yi duyuracağı öne sürülse de, beklenen olmadı.

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl işlemci üzerinde TSMC ile birlikte çalıştığı konuşuluyordu ancak uzun süredir somut bir bilgi gelmedi. Son olarak 2019'da, işlemciyi geliştiren ekibin bir bölümünün artık IoT (nesnelerin interneti) cihazları için yapay zeka destekli donanımlar geliştirdiği ortaya çıktı.

Xiaomi yoluna Qualcomm ve MediaTek ile devam edecek

Surge S1, stok ARM donanımına sahip oldukça temel ve 28 nm bir çipti. Yonga seti, sekiz Cortex-A53 çekirdeğini ve dört çekirdekli Mali-T860 GPU içeriyordu. Xiaomi Mi 5c, bu yonga setini kullanan ilk ve tek akıllı telefon oldu. Ertesi yıl, daha güçlü bir Surge S2 ile Mi 6c'nin geleceğine işaret eden birçok söylenti çıksa da, beklenen duyuru hiç gelmedi.

Endüstri uzmanına göre geliştiriciler işlemcinin gelişimi sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştılar ve projeyi rafa kaldırdılar. Yani Xiaomi, şimdilik akıllı telefonlarında Qualcomm ve MediaTek yongalarını kullanmaya devam edecek.

Şu anda akıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei kendi yonga setlerini üreten büyük markalar olarak öne çıkıyor. Samsung, akıllı telefonlarında Exynos, Huawei ise Kirin işlemcilerini kullanıyor.