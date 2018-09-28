Akıllı telefonların satış rakamlarında kırdığı rekorlarla bildiğimix Xiaomi Hindistan, bu kez farklı bir rekorla karşımıza çıkmayı başardı.

Xiaomi Mi Hindistan, dünya çapındaki 50. ofislerinin açılışı şerefine güzel bir pazarlama hamlesine imza attı. Açılan yeni ofisin terasına, yaklaşık 10.000 adet beyaz ve turuncu ampulle Xiaomi Mi logosu yapan çalışanlar, Guinnness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Toplamda 9,690 ampul kullanarak tasarlanan mozaik ışık tablosu, bu alanda yapılan en büyük tablo olma özelliğine sahip. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Hindistan ofisini ziyaret eden bir Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi, rekoru doğrulayarak çalışanlara plaketlerini ve belgelerini teslim etti.

Xiaomi çalışanları, logoyu tasarlarken yaşadıkları en büyük sorunun yuvarlak bölgelerdeki turuncu ampulleri dizmek olduğunu belirtti. Xiaomi bir kez daha pazarlama konusunda ne kadar başarılı bir şirket olduğunu göstermiş oldu.