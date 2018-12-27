Xiaomi Telefon Sahiplerinin Mutlaka Bilmesi Gereken 4 İpucu

Xiaomi telefonlarınızın performansını artıracak ipuçları ve telefonunuzun farklı özelliklerini haberimizde sizler için listeledik.

Son zamanlarda adını daha sık duymaya başladığımız firma Xiaomi, birçok özelliği bizlere bütçe dostu bir halde sunan sayılı akıllı telefon üreticilerinden biri. Bütçe dostu tabirinin hakkını veren firmanın cihazlarında çoğunluk tarafından bilinmeyen ve telefonunuzun performansını ya da kullanılabilirliğini artırabilecek bazı özellikler mevcut. Xiaomi telefonunuzdan en iyi performansı almak isterseniz yapabileceğiniz belirli yöntemler bulunuyor ve haberimizde bu noktalara değineceğiz.

Yeni Xiaomi’deki ‘Misafir’ modunu etkinleştirin

Ziyaretçi modunu etkinleştirdiğinizde fotoğraflarınız, notlarınız ve mesajlarınız gibi şeyleri gizleyebilirsiniz. Ne zaman Xiaomi telefonunuzu başka birine vermeniz gerekirse bu özelliği açarak size özel fotoğraflarınızı ve mesajlarınızı gizleyebilirsiniz.

Pil ömrünüzü geliştirin

Akıllı telefonların genel sorunu pil ömürlerinin kısa olması ya da pillerinin çabuk bitmesidir. Genellikle bu sorunu üçüncü parti uygulamalarıyla çözmeye çalışırız ancak Xiaomi bu konuyu düşünmüş. İçerisindeki özellikle pil profilleri arasından Default ya da Marathon seçeneğini seçerek telefonunuzun pilini daha da güçlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra telefonunuzun şarjı belirli bir yüzdeye ulaştığında otomatik olarak pil tasarrufu moduna alabilirsiniz.

RAM’inizi rahatlatın

Arka planda çalışan uygulamalarınızı kapattığınız takdirde bu uygulamalar bellekten silinmiş olacaktır. Bu sayede telefonunuz daha rahat ve daha akıcı bir şekilde çalışmasına devam edebilir.

Kameranıza en hızlı şekilde ulaşın

Bazen güzel bir anı yakalamak için çabuk davranmanız gerekebilir. Bu sebepten dolayı Redmi’nin kamerasına telefonunuzu açmadan ulaşabilirsiniz. Kilit ekrandayken kilit imgesini yukarı kaydırarak kamera uygulamasına ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Ayarlar > Erişilebilirlik > Tuşlar kısmından kamerayı açmak için tuş atama seçeneğiniz de bulunuyor.