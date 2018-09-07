Xiaomi: Telefon Fiyatlarını Artırmaya Gerek Yok

Bir Xiaomi yetkisi tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli şirket, hiçbir telefonun 700 dolardan pahalı olmayı haketmediğini düşünüyor ve bu nedenle telefon fiyatlarını hiçbir zaman artırmayacak.

Son birkaç yıl içinde akıllı telefon fiyatları akıl almaz seviyelere ulaşmış durumda. Öyle ki, Samsung’un en yeni amiral gemisi olan Galaxy Note9, son fiyat zammından sonra giriş seviyede 8000 TL fiyata ulaşmış oldu. Bu fiyat artışlarının kur nedeni ile gerçekleştiğini söyleyebilirsiniz. Kısmen doğru. Fakat bununla birlikte Samsung, Apple gibi üreticiler global pazarda da akıllı telefon fiyatlarını her geçen yıl biraz daha yükseltiyorlar.

Başta Çinli üreticiler olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi, piyasaya sürdükleri akıllı telefonlar ile kullanıcılara amiral gemisi özellikleri orta seviye akıllı telefon fiyatına sunuyorlar. Bu konuda başı ise yine bir Çinli şirket olan Xiaomi çekiyor. İlk akıllı telefonunu 2011 yılında piyasaya sürmüş olan Xiaomi, aradan geçen 7 yıllık süreçte öylesine tüketici dostu bir tutum sergiledi ki 2018 itibari ile dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olmayı başardı.

Xiaomi Hindistan’ın genel müdürü Manu Kumar Jain, yaptığı açıklamalar ile Xiaomi hayranlarının yüreklerine su serpti. Günümüz akıllı telefon teknolojinin, hiçbir akıllı telefonu 700 dolardan daha değerli bir hale getiremeyeceğini dile getiren Jain, inanılmaz bir özellik geliştirmedikçe ya da maliyetler artmadıkça Xiaomi’nin akıllı telefon fiyatlarını 700 doların üzerine çıkarmayacağını belirtti.

Xiomi, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman ile şirketin yeni akıllı telefonu Pocophone F1’i tanıtmıştı. Pocophone F1, giriş seviye model için yalnızca 300 dolar fiyat etiketine sahip. Aynı işlemciye, aynı kapasitede RAM’e ve depolama alanına sahip Galaxy Note9 ise global pazarda 999 dolar, Türkiye’de ise 8000 TL’ye satışa sunuldu. Yalnızca bu kıyaslama bile Xiaomi’nin tüketici dostu tutumunu açık bir şekilde gösteriyor.