Teknolojinin getirdikleriyle birlikte yaşadığımız dönem 'bilgi çağı' olarak adlandırılıyor. Bunun sebebiyse günümüzde bilginin çok değerli olması. Firmalar, gerek ürün geliştirme gerekse satışlarını artırma faaliyetleri için bazı bilgileri toplama yoluna gidiyor. Tabii bu durum, ülkelerce yasal olarak sınırlandırılmış durumda. Şimdi, teknoloji dünyasının iki devi Xiaomi ve Tencent, bu yasal sınırları aşarak veri toplamakla suçlanıyor.

Günümüzde akıllı telefonlarımızda kullandığımız uygulamalardan tutun da çevremizdeki güvenlik kameralarına kadar her an her noktada veri toplanıyor. Teknolojinin gelişmesiyle artan veri ihtiyacı, inanılmaz boyutlara gelmiş durumda. Öyle ki Google gibi bazı şirketler, geliştirdiği uygulamaları ücretsiz sunarken topladığı verileri reklamlarda kullanarak gelirlerinin büyük kısmını buradan elde ediyor.

Bilgi ve teknoloji çağının olmazsa olmazı hâline gelen veri toplama işlemi, devletlerce bazı yasal çerçevelere alınmış durumda. Örneğin ülkemizde kişisel verilerin toplanması ve korunması işlemleri, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilip yürütülüyor. Bu konuda kanun hazırlayan ve yürürlüğe koyan ülkelerden biri de bilindiği gibi Çin'di. Doğu Asya ülkesi, şimdi bu kanun kapsamında bazı şirketleri takibe aldı.

Xiaomi ve Tencent, yasa dışı veri toplamakla suçlanıyor:

Ülkemizde akıllı telefon pazarının son dönemdeki önemli firmalarından biri olan Xiaomi ve bilişim şirketi Tencent, Fossbytes'ın haberine göre Çinli yetkililer tarafından takibe alındı. Kullanıcıların kişisel bilgilerini yasa dışı toplamakla suçlanan firmalar, bilindiği gibi hem Çin hem de dünya genelinde önemli faaliyetler yürütüyor.

Kişisel verilerin toplanması ve ticari olarak kullanılması konusunda ülkenin yasalarının ihlal edildiği hakkında Çin Sanayi, Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan 41 başvuruyu değerlendiren yetkililer, adı geçen Xiaomi Finance, Tencent QQ, QQ Reading, Sina Corp, 36Kr, Sohu News, FlashEX kurum ve kuruluşlarını takip edecek.

Son dönemde gizlilik konusunda çalışmalarını hızlandıran Çin Sanayi, Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay da benzer bir prosedürü mobil uygulamalar için yürüttüğünü hatırlatalım. Bu kapsamda ülkede kullanıcılara sunulan birçok uygulama bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenecek ve uygulamaların gelecekleri denetlemeden sonra karara bağlanacak.