Xiaomi, Trafik Kazalarını Önleyecek Sürüş Gözlüğünü Tanıttı

Çinli elektronik devi Xiaomi, çok farklı ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Elektrikli bisiklet ve scooter gibi ürünlerden sonra firma, alt şirketi Youpin’in yeni ürününü tanıttı. Bu gözlük, sürücülerin görüş kalitesini arttırarak kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Trafikte pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Parlak ışıklar, yansıyan yüzeyler, göz alan güneş ışığı gibi etmenler, sürücüleri hataya sürükleyebiliyorlar. Bu nedenle gözler ve gerçek dünya arasına, tüm görüntüyü filtreleyecek özel gözlükler yerleştirmek gerekiyor.

Xiaomi’nin alt firması olan Youpin, ABD ve Almanya’da yaptığı araştırmalarda, gözlük kullanan sürücülerin %83’ünde benzer alışkanlıklara rastladı. Aynı zamanda özel sürüş gözlüklerine olan eğilimde de bir artış var. Bunu fırsata çevirmek isteyen firma, Turok Steinhardt (TS) isimli sürüş gözlüğünü tanıttı. Gözlük, sanılanın aksine elektronik bir donanım taşımıyor, tüm avantajları tasarımıyla sağlıyor.

Gözlükler temel olarak sürüş performansını etkileyen negatif etmenleri ortadan kaldırmak için olsa da tasarım açısından, bir güneş gözlüğü kadar modaya uygun çizgilere sahip.

Parlamayı %64 oranında azaltabilen TS sürüş gözlükleri, sokak lambalarından, karşı şeritteki araçlardan ıslak yüzeylerden gelen parlak ışıkları ciddi derecede güçsüzleştiriyor. Böylece koşullar ne kadar değişirse değişsin sürüş performansı korunuyor.

Sürücülerin yolu detaylı olarak kavramalarını sağlayan TS sürüş gözlüğü, uzun mesafeleri görme aralığını %14’e kadar arttırabiliyor.