EVOFONE, Xiaomi Distribütörlüğü Konusunda Açıklama Yaptı

Xiaomi’nin Türkiye pazarına girme konusunda resmi bir açıklama yapmadığı dönemde, EVEFONE’un düzenlediği lansmanla herkes Çinli devin ülkemize geldiğini duymuştu. Lansman sonrasında ortaya atılan iddialar ve Xiaomi’nin konu hakkındaki yanıtları, bir açıklama gereksinimi doğurmuştu. EVOFONE’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

EVOFONE’un Xiaomi’nin resmi distribütörlüğünü duyurduğu lansmandan sonraki günlerde, geçtiğimiz hafta, iki şirketin anlaşmadığına yönelik bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. Forum sitelerinde yer alan bu söylentilerde Xiaomi’nin, EVOFONE ile yaptığı söylenen anlaşma hakkında bir doğrulamada bulunmadığından bahsediliyordu.

Okuyucularımızdan gelen istek üzerine biz de Xiaomi’nin global kanalı olan e-posta adresine konuyla ilgili bir açıklama talebinde bulunduğumuz yazıyı göndermiştik. Forumlarda yer alan açıklamalar ve okuyucularılarımız tarafından ulaştırılan yanıtlarla bizim aldığımız cevap uyuşmuştu. Xiaomi’nin gönderdiği yanıta ve diğer tüm detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mevcut söylentilerle ilgili iki taraftan da beklenen açıklamalardan ilki EVOFONE cephesinden geldi. Şirket, Xiaomi’nin Türkiye resmi temsilcisi olmadığına yönelik söylentileri yalanladı. Henüz Xiaomi tarafından bir açıklama yapılmamış durumda. Bu nedenle EVOFONE’un açıklaması ne kadar önemli olsa da şüphelerin tamamen ortadan kalkması ve şeffaflığın sağlanması için, ortaklığın diğer tarafındaki Xiaomi’den de bir açıklama beklemek gerekiyor.

Yeni bir pazara girdiği söylenen, bu pazarda potansiyel olarak milyonlarca müşterisi olduğu bilinen bir firmanın açıklama yapmasının sorun olmayacağı düşüncesindeyiz. Xiaomi tarafından beklenen açıklama gelene kadar, EVOFONE’un açıklamasıyla ilgili gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.

EVOFONE tarafından yapılan açıklama tam olarak şu şekilde:

"Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörünün öncü markalarından EVOFONE’un, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörlüğü hakkında medya yayın organlarında çıkan asılsız haberleri ve polemikleri yakından takip etmekteyiz.

Bugüne kadar dünyanın önde gelen ve sektör dinamiklerini değiştiren teknoloji markalarının ürünlerini ithal ederek bu ürünleri Türk tüketicileri ile buluşturan ve kendi tasarımı olan EVO RS serisi cep telefonları ile bu alanda önemli bir pazar payı elde eden EVOFONE, Xiaomi markasının ülkemizdeki yetkili distribütörüdür.

Xiaomi ve EVOFONE şirketleri arasında 2018 yılının Mayıs ayında uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı sözleşmeler akdedilmiş olup EVOFONE şirketi, Xiaomi’nin Türkiye distribütörü olmuştur. Sözleşmeler aynı zamanda Mi Shop açma, Türkiye’deki marka haklarını temsil etme ve koruma maddelerini de içermektedir.

Bu doğrultuda EVOFONE, 2018 yılının Eylül ayı içerisinde Vadi İstanbul’da bir Mi Shop açmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Xiaomi’nin inovatif ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri ile yeni nesil teknolojik ürünleri, Mi Shop’larda Türk tüketiciler ile buluşacaktır.

EVOFONE’un bu alandaki yatırımları, 2018 yılının sonuna kadar Forum İstanbul’da açılacak ikinci Mi Shop’la da devam edecektir. Önümüzdeki aylarda Xiaomi’nin merakla beklenen ürünleri hem Mi Shop’lar hem de EVOFONE iş ortakları kanalıyla tüketiciler ile buluşturulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."