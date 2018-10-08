Xiaomi'nin Türkiye'deki İlk Online Mağazası Belli Oldu

Konu tüketici elektroniği olduğunda çevrimiçi alışveriş mağazaları, fiziksel mağazalardan daha önemli olabiliyor. Geçtiğimiz ay Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını açan Xiaomi'nin ilk çevrimiçi mağazasının hangi platformda olacağı belli oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, özellikle son birkaç yılda tanıttığı uygun fiyatlı fakat amiral gemisi niteliklerine sahip akıllı telefonları ve günlük hayatı kolaylaştıran yan ürünleri ile Dünya çapında giderek artan bir popülerliğe kavuştu. Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olarak popülerliğini tescilleyen Xiaomi, kısa süre önce Türkiye pazarına da resmi olarak giriş yaparak Türkiye’deki Xiaomi severleri mutlu etmişti.

Xiaomi, Türkiye’deki ile fiziksel ürün mağazası olan Mi Store’u, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Evofone distribütörlüğünde İstanbul’da açmıştı. İkinci Mi Store mağazasının nereye açılacağı merakla beklenirken Xiaomi’nin e-ticaret sektöründe Türkiye’deki ilk ortağı belli oldu. Çinli şirket, ilk çevrimiçi mağazasını Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından olan n11.com’da açtı.

Xiaomi, yukarıda da belirttiğimiz gibi uygun fiyata satışa sunduğu nitelikli akıllı telefonları ile tanınan bir marka. Fakat Xiaomi’nin bilinenden çok daha geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Şirket, yenilikçi tasarım ve teknoloji anlayışını televizyondan dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlerden drone’lara, scooter’dan mobil teknoloji cihazlarına kadar hemen her sektörde gösteriyor. Xiaomi’nin Türkiye pazarındaki varlığı, ürün kalitesinin yükselmesi ve fiyatların inmesi açısından oldukça etkili olacaktır.