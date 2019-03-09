Xiaomi, "Ucuz Telefon Üreticisi" Olarak Anılmak İstemiyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi ucuz telefon üretir." mottosundan kurtulmak istiyor.

Akıllı telefon sektörünün en büyük devleri olan Apple ve Samsung, zaman içerisinde piyasaya atılan Çinli şirketler sebebiyle geri planda kalmaya başlamıştı. Buna sebep olan Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, yaptığı bir basın açıklamasında: "Ucuz telefonlar yaptığı için Xiaomi çok satıyor." algısının değişmesini istediğini söyledi.

Hem Çinli bir şirket olduğu için hem de gerçek anlamda fiyat/performans ürünleri ürettiği için kullanıcılarda bu şekilde bir algı oluşturan Xiaomi, sadece ucuz cihazlar üretmiyor. Çinli şirketin amiral gemisi Mi Mix 3, ülkemizde 5.000 TL civarından alıcı buluyor. CEO Jin, yeni akıllı telefon modellerinin fiyat politikasında değişikliğe gidileceğine de değindi.

Basın açıklamasında CEO Jin: "Size kesin olarak söyleyebilirim ki fiyatlarımız son kez 445 doların (3.000 CNY) altında olacak. Gelecekte telefonlarımız daha pahalı hâle gelebilir. Çok fazla diyemem ancak biraz daha pahalı hâle gelebilir." dedi, fakat cihazları üzerinde ne kadar fiyat artışının gerçekleşeceğine dair herhangi bir bilgiyi vermekten kaçındı.

Bütçe telefonu arayan kullanıcıların ise RedMi'ın serilerini takip etmelerini, bu seriler içerisinde kendilerine en uygun fiyat/performans ürününü bulabileceklerini belirtti.