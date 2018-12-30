Bu yıl büyüme konusunda Xiaomi için oldukça iyi bir yıl oldu. Bir kısmı Avrupa'da olmak üzere birçok yeni pazara giriş yapan şirket, 2018 tamamlanmadan yeni bir gol atmak isteyecek ki Almanya'ya pazarına da girdi.

Aslında Xiaomi, geçtiğimiz kasım ayından beri Almanya'da ürünlerini satmaya başlamıştı. Fitness takipçileri, akıllı kol saatleri, TV kutuları ve projektörleri Alman firma Axdia ile anlaşıp satan Xiaomi, bunları sadece ihraç etmiyor ve Alman pazarı için özelleştiriyordu. Akıllı telefonlarda ise biraz durum farklıydı. Resmi olarak satılmayan ve herhangi bir garantisi bulunmayan telefonları almak için Xiaomi'nin bulunduğu bir Avrupa ülkesine geçmeniz veya Çin'den getirtmeniz gerekiyordu. Xiaomi'nin Almanya'ya resmi olarak gelmesiyle tüm bu sorunlar çözülecek gibi görünüyor.

Winfuture.de'ye göre Xiaomi, Almanya'da Shamrock Mobile adında yeni bir şirket kurdu. Bu şirketle ilgili internetteki tek bilgi "Shamrock Mobile Geliyor" adlı bir yazı olsa da, sayfa kaynaklarını kontrol ettiğinizde "Shamrock Mobile, bir Xiaomi kuruluşudur." yazısını görüyorsunuz.

Dört yapraklı bir yoncayı kendisine logo olarak seçen Shamrock Mobile'in, Xiaomi'nin ülkedeki tek tedarikçisi haline gelebileceği ve ürünleri son kullanıcıya doğrudan satabileceği söylenenler arasında. Daha fazla şey öğrenmek içinse biraz daha beklememiz gerekiyor.