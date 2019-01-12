Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlardan sonra şimdi de yapay zeka üzerine dev yatırımlar yaparak, sektörde ön sıralarda yer almayı planlıyor. Şirket kendini "internet şirketi" olarak tanıtarak, 5 sene içerisinde farklı bir ekosistem kurmayı planladıklarını açıkladı.

Son yıllarda özellikle ürettiği akıllı telefonlar ile hızlı bir yükselme grafiği yakalayan Xiaomi, gelecek planları için dev bir yatırım yapacağını açıkladı. Çinli teknoloji devi, halka arz işlemlerinde kendini "Telefon Üreticisi" olarak değil "İnternet Şirketi" olarak tanımladı. Bunun üzerine şirketin gelecekte gerçekleştireceği hamleler daha da merak konusu oldu.

Xiaomi, akıllı telefon pazarında hızla listenin başlarına tırmanarak, dünya genelinde büyük bir başarıya imza attı. Şirket yetkilieri, bu pazarda gelişmeye devam edeceklerini ancak geleceğin, nesnelerin interneti (IOT) konusunda evrileceğini, bu nedenle de yapay zeka ve akıllı cihazlar üzerine, önümüzdeki beş sene içerisinde 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını ifade ettiler. Bir yandan Amerika'nın yaptırımları ile mücadele eden firma, öte yandan bu engellere takılmadan sektöre liderliğe oynayacağının sinyallerini veriyor.

Tüm cihazların birbirlerina bağlı oldukları bir ekosistem yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Xiaomi CEO'su Lei Jun, yapay zeka adına aksiyon almanın zamanının geldiğini söylerken, firmaya ait birçok cihazın sadece Çince dilini desteklediğini, yapılan yatırımlar ile birlikte tüm dilleri destekleyen cihazlar geliştireceklerini sözlerine ekledi.